Video igre kao spas u doba pandemije

Budući da je 2020. godina protekla u znaku karantina, više od polovine građana Sjedinjenih Američkih Država se okrenulo video igrama koje su poslužile kao beg od realnosti, te alatke za ubijanje vremena.

Ova promena ukazuje na trend koji bi zauvek mogao da izmeni načine na koje funkcioniše industrija zabave. Velika okupljanja nisu bila moguća, pa zbog toga ni pristup sportskim dešavanjima, bioskopima, pozorištima, te svim događajima koji podrazumevaju veći broj ljudi. Streaming servisi su zbog toga zabeležili povećan broj korisnika, a isto važi i za video igre. Prema podacima agencije SuperData 66% građana starosti od 18 do 24 godine okrenulo se konzolama, a nisu mnogo zastale ni mobilne igre. Mnogi su igrali igre koje uključuju komunikaciju sa drugim igračima, budući da je protekle godine to postao jedan od načina da se provede vreme sa prijateljima.

Igre kao što su Animal Crossing: New Horizons i Among Us su postale široko popularne, budući da nude virtuelno okruženje koje umiruje. Čak se i igra Pokémon Go prilagodila uslovima pandemije i zabeležila rast za 39%. Procenjuje se da je gejming industrija tokom protekle godine ostvarila zaradu od preko 126 milijardi dolara, a pretpostavlja se da će neke gejming navike iz 2020. godine ostati i u 2021, mada se ne očekuje skok u zaradi i broju korisnika kao protekle godine.

Izvor: The Verge

