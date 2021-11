Virgin Galactic prodao 100 ulaznica od povećanja cene karata

Virgin Galactic je ponovo otvorio prodaju karata za svoja putovanja na ivicu svemira po višoj ceni još u avgustu, a kompanija kaže da je prodala 100 karata od 450.000 dolara do sada. Nekada su karte koštale po 250.000 dolara.

Virgin Galactic odložio svoj komercijalni let do četvrtog kvartala 2022.

Sve u svemu, oko 700 ljudi, uključujući Elona Maska, rezervisalo je mesto na letu Virgin Galactic. Kompanija se nada da će prodati 1.000 karata pre nego što počne komercijalna putovanja, što je nedavno odložila do četvrtog kvartala 2022. Virgin Galactic je do sada dozvoljavala samo ljudima koji su uplatili depozit od 1.000 dolara da kupuju karte. Kompanija planira da omogući većem broju ljudi da rezervišu mesto početkom 2022. godine.

Prvi let kompanije Virgin Galactic sa posadom održan je u julu sa osnivačem Ričardom Bransonom na brodu, devet dana pre nego što je Džef Bezos otišao na ivicu svemira prvim letom Blue Origin-a sa posadom. Unity 23, sledeći let Virgin Galactic-a, neće poleteti najranije do sredine 2022. godine. Taj let će prevoziti tri putnika italijanskog vazduhoplovstva koji će proučavati efekte mikrogravitacije.

