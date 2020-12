Virtuelni AFA Hakaton GirlsHack za studentkinje s tematikom ekoloških izazova

AFA “all for all” poziva studentkinje da se priključe virtuelnom Hakatonu – GirlsHack, koji će se održati u okviru IV Women’s Leadership Summit, 14. i 15. decembra. GirlsHack je namenjen studentkinjama tehničkih, biznis i umetničkih fakulteta koje su zainteresovane da upoznaju mentorke iz tehnoloških kompanija i zajedno sa njima u grupi od 5 studentkinja, razvijaju idejno rešenje koje će doprineti rešavanju ekoloških izazova.

STEAM oblasti i zanimanja za novu eru

U okviru AFA inicijative „More girls in STEAM“ AFA all for all organizacija je do sada već tradicionalno organizovala i nekoliko Hackteen takmičenja za devojčice sa ciljem da devojčice rade na kreativnom zadatku zajedno sa ženskim uzorima iz tehnoloških kompanija. AFA ove projekte realizuje jer su najčešću razlozi manjeg interesovanja devojčica za STEAM zanimanja upravo to što one misle da su ta zanimanja nekreativna, da su više za dečake, ali i zbog toga što nemaju priliku da upoznaju uzore iz tehnoloških kompanija.

Potrebno je približiti STEAM oblasti i zanimanja budućnosti budućim generacijama i ove godine je organizacija AFA to uradila upravo na Hackteen kroz osmišljavanje ideje za video igru koja za cilj ima promovisanje obrazovanja i znanja. Neke od sjajnih ideja koje su devojčice osnovnih škola razvile na Hackteen takmičenju održanom u septembru ove godine su AFA organizaciju izuzetno inspirisale i AFA sada želi da te ideje dodatno razvije kroz organizovanje virtuelnog Hakatona GirlsHack za studentkinje koje će raditi na razvoju idejnog rešenja koje doprinosi rešavanju ekoloških izazova.

Ovaj hakaton će biti realizovan u saradnji sa mentorkama iz tehnoloških i gejming kompanija. Prezentacija GirlsHack ideja će biti organizovana na ovogodišnjem virtulenom, IV Women’s Leadership Summit koji će se održati 15. decembra 2020. godine. Hakaton će trajati 14. i 15.decembra a svaki tim će sačinjavati po pet studentkinja sa po jednom mentorkom. Prijava za Hakaton se može uraditi na dva načina; slanjem video prezentacije u kojoj će studentkinje reći sa kog fakulteta dolaze i zašto ih interesuje učešće na ovom Hakatonu ili slanjem fotografije i pisane informacije o motivaciji za učešće. Prijava je putem mejla hackaton@afa.co.rs do 09.12.2020. Prijave su individualne, a o formiranim timovima, studentkinje će biti obaveštena do 11. decembra putem maila. Pobednički tim osvojiće neku od vrednih nagrada.

GirlsHack organizuje AFA zajednica koja je posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz inovacije i tehnologije i njihovom aktivnom uključivanju u kreiranje buduće digitalne civilizacije, u partnerstvu sa kompanijom NCR i uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije.

