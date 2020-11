Virtuelni BlizzCon biće besplatan za gledanje

Kao i većina drugih događaja tokom poslednjih osam meseci, i Blizzardova konferencija BlizzCon nije odražana u tradicionalnom obliku. Umesto da desetine hiljada fanova dođe i poseti ovaj događaj, u februaru će morati da se zadovolje potpuno novom digitalnom verzijom BlizzCon-a: BlizzConline. Za razliku od tradicionalne konferencije, ovaj događaj će svi zainteresovani moći da prate besplatno.

Ceo događaj potpuno besplatan

Do sada je na BlizzCon-u bilo omogućeno besplatno gledanje samo određenih aspekata, uključujući ceremoniju otvaranja, kao i nekih esports događaja. Za sve ostale događaje, uključujući developere, takmičenja, ceremoniju zatvaranja, obično vam treba karta košta 50 dolara. Organizatori kažu da više neće biti tako, jer će BlizzConline biti u potpunosti besplatan. Predsednik Blizzarda je rekao u video snimku da želi da to bude velika virtuelna proslava, pa će moći svako da gleda besplatno i učestvuje u svemu.

Ova odluka i video su sustizanje onoga što se poslednjih meseci dešavalo u Blizzardu. Direktor je napomenuo da 95% zaposlenih radi od kuće, usred pandemije COVID-19, i da su zbog toga usporena različita ažuriranja, poput World of Warcraft-a i Shadowlands-a. BlizzConline će izgubiti na osećaju spektakla, ali uprkos poteškoćama i trenutnom stanju u svetu, čini se da Blizzard pokušava da ga učini što bližim BlizzCon-u elementima koji su usmereni na zajednicu. Zajedno sa cosplay događajima, održavaće se takmičenja u umetnosti i pripovedanju priča, takmičenje talenata i godišnji March of the Murlocs. Na ovom velikom događaju biće predstavljeni i podaci o igrama Overwatch 2 i Diablo 4.

