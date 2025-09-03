Više desetina startupova u Evropi dobija finansijsku pomoć

Nakon letnje pauze Evropa ponovo planira da pomogne startupovima.

Nakon letnjeg zatišja na desetine startupova u Evropi ponovo dobija finansijsku pomoć. Samo tokom prve polovine ove godine u startupove u Evropi uloženo je oko milijardu dolara.

Čini se da će se u drugoj polovini godine uložiti barem još toliko. To nije neka ogromna suma ukoliko se naprave paralele sa ulaganjima u Americi ili Kini ali značajna za dalji razvoj Evrope.

Uglavom finansijsku podršku dobijaju oni startupovi koji se bave pitanjima AI i razvojem lekova i medicine.

Izvor: techcrunch.com