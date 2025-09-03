PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
Business News 

Više desetina startupova u Evropi dobija finansijsku pomoć

Marija Ljevnaic

Nakon letnje pauze Evropa ponovo planira da pomogne startupovima.

PCPress.rs Image

Nakon letnjeg zatišja na desetine startupova u Evropi ponovo dobija finansijsku pomoć. Samo tokom prve polovine ove godine u startupove u Evropi uloženo je oko milijardu dolara.

IIB - ERP susreti

Čini se da će se u drugoj polovini godine uložiti barem još toliko. To nije neka ogromna suma ukoliko se naprave paralele sa ulaganjima u Americi ili Kini ali značajna za dalji razvoj Evrope.

Uglavom finansijsku podršku dobijaju oni startupovi koji se bave pitanjima AI i razvojem lekova i medicine.

Izvor: techcrunch.com

Facebook komentari:
Pročitajte i:  Američki korisnici TikToka uskoro bi mogli da pređu na novu verziju aplikacije
Tagovi: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *