PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News 

Više ljudi gledalo lažan NVIDIA livestream nego stvarni događaj

Nenad Gajic

Lažan livestream sa AI-generisanim CEO-om Jensenom Huangom privukao je čak 100.000 gledalaca. Stvarni događaj NVIDIA GPU Technology Conference imao oko 20.000 live gledalaca.

PCPress.rs Image

Lažni Huang je u svom obraćanju govorio o izmišljenoj masovnoj primeni kriptovaluta i pozivao gledaoce da šalju novac kompaniji u cilju „ubrzavanja ljudskog napretka“.

Bizit 2025

Ovaj incident je izazvao veliku zabunu među korisnicima. Lažni događaj izgledao izuzetno realistično, a AI generisani Huang koristio je uobičajene gestove i govor tela stvarnog CEO-a. Iako je video kasnije obrisan, ovaj događaj je ponovo otvorio pitanja o rizicima širenja dezinformacija i zloupotrebe AI tehnologija u stvaranju lažnih sadržaja. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti mogu dovesti do finansijskih gubitaka. I ozbiljno narušiti poverenje publike u zvanične livestreamove i kompanijske najave.

Ovaj slučaj takođe naglašava koliko je lako modernim tehnologijama manipulirati masovnom publikom. I pokazuje koliko je važno da korisnici budu oprezni pri proveri izvora i verodostojnosti digitalnih sadržaja.

Izvor: Engadget

Facebook komentari:
Tagovi: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *