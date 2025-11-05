Više ljudi gledalo lažan NVIDIA livestream nego stvarni događaj

Lažan livestream sa AI-generisanim CEO-om Jensenom Huangom privukao je čak 100.000 gledalaca. Stvarni događaj NVIDIA GPU Technology Conference imao oko 20.000 live gledalaca.

Lažni Huang je u svom obraćanju govorio o izmišljenoj masovnoj primeni kriptovaluta i pozivao gledaoce da šalju novac kompaniji u cilju „ubrzavanja ljudskog napretka“.

Ovaj incident je izazvao veliku zabunu među korisnicima. Lažni događaj izgledao izuzetno realistično, a AI generisani Huang koristio je uobičajene gestove i govor tela stvarnog CEO-a. Iako je video kasnije obrisan, ovaj događaj je ponovo otvorio pitanja o rizicima širenja dezinformacija i zloupotrebe AI tehnologija u stvaranju lažnih sadržaja. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi incidenti mogu dovesti do finansijskih gubitaka. I ozbiljno narušiti poverenje publike u zvanične livestreamove i kompanijske najave.

Ovaj slučaj takođe naglašava koliko je lako modernim tehnologijama manipulirati masovnom publikom. I pokazuje koliko je važno da korisnici budu oprezni pri proveri izvora i verodostojnosti digitalnih sadržaja.

Izvor: Engadget