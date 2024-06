Više od 1.000 studenata se obavezalo da neće raditi za Google i Amazon zbog Projekta Nimbus

Kompanije pružaju izraelskoj vladi usluge cloud računarstva u okviru ovog projekta.

Google i Amazon su dobili ugovor vredan 1,2 milijarde dolara u okviru Projekta Nimbus

No Tech for Apartheid (NOTA) je koalicija radnika iz tehnološkog sektora. Ova grupa zahteva od velikih tehnoloških kompanija da prekinu svoje ugovore sa izraelskom vladom. Koalicija je blizu ostvarivanja cilja u kampanji kojom traži od studenata da ne rade za Google i Amazon.

Prema izveštajima, više od 1.100 ljudi koji su se izjasnili kao STEM studenti i mladi radnici potpisalo je obavezu da odbiju posao u ovim kompanijama. Sve to rade “zbog podrške izraelskom aparthejdu i genocidu nad Palestincima.” Na osnovu veb sajta NOTA, cilj je prikupiti 1.200 potpisa za kampanju.

“Kao mladi ljudi i studenti u STEM-u i šire, odbijamo da budemo deo ovih užasnih zloupotreba. Pridružujemo se kampanji #NoTechForApartheid da bismo zahtevali od Amazon-a i Google-a da odmah prekinu Projekat Nimbus”. Google i Amazon su dobili ugovor vredan 1,2 milijarde dolara u okviru Projekta Nimbus. Naime, kompanije pružaju izraelskoj vladi i vojsci usluge cloud računarstva, mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Portparol Google-a je ranije negirao da se ugovor kompanije Nimbus odnosi na “visoko osetljive, poverljive ili vojne poslove relevantne za oružje ili obaveštajne službe.”

“Tehnologija koja podržava genocid ili nadzor”

Kao dve najveće tehnološke kompanije na svetu, Google i Amazon su takođe dva najveća poslodavca STEM diplomaca. Prema izveštajima, među onima koji su se obavezali na ovu kampanju ima studenata osnovnih i master studija sa Stanforda, UC Berkeley-a, Univerziteta San Franciska i Državnog univerziteta San Franciska. Sve te institucije se nalaze u istoj državi gde je sedište Google-a.

NOTA je takođe ranije organizovala akcije protestujući protiv uključenosti tehnoloških kompanija u Izrael, uključujući sedeće proteste i zauzimanja kancelarija. To je dovelo do otpuštanja desetina radnika iz Google-a. U martu je jedan od organizatora otpušten iz Google-a nakon što je prekinuo jednog od njegovih rukovodilaca na izraelskoj tehnološkoj konferenciji u Njujorku. On je glasno izjavio da odbija da “gradi tehnologiju koja podržava genocid ili nadzor.”

