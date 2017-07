Više od jedan

Samsung Galaxy S8 i S8+ pokazuju vitalnost ove kompanije da uvek ponudi ono „još nešto“ zbog čega nećete želeti da preskočite ni jednu novu generaciju S serije.

Gotovo svi korisnici imaju omiljene brendove koje nerado menjaju. Zaista nije teško izabrati Samsung za omiljeni brend mobilnog telefona, ali ako spadate među one koji vole vrhunski model, onda često nije lako pratiti brzi ritam proizvođača. Ugovori s operaterima su najčešće dvogodišnji, pa se mnogi zbog toga odlučuju da „preskoče“ jednu generaciju telefona. Pogledajmo da li je baš osetan prelazak s modela S7 i S7 edge na odgovarajuće modele S8 i S8+. Za početak, koncept Edge is the new flat je očigledno pobedio kod publike.

Plus po plus

To je i vrlo ubedljiv argument da zamenite Galaxy S7 modelom S8. Zaobljeni ekran krasi i osnovni model, a novi aspekt (18.5:9) obezbeđuje čak nešto manju širinu telefona uprkos povećanoj rezoluciji i dijagonali većoj za skoro 18 mm. S8 je sigurniji u ruci, što obezbeđuje i lakše upravljanje, uz veći AMOLED ekran. Ostale karakteristike su prilično neuporedive, pa podsećamo na prednosti Exynos 8895 Octa CPU/čipseta koje smo već pominjali. Litografija od samo 10 nm donosi brži rad uz značajno manju potrošnju, Mali‑G71 MP20 grafika daje svoj veliki doprinos snabdevanju ekrana slikom i videom, veća agregacija LTE linkova (5CA) ubrzava mrežu… Tu su i inteligentno prepoznavanje slika, zahvaljujući kome se telefon vrlo brzo otključava prepoznavajući lice, a za najnepoverljivije tu je skener dužice oka koga je (barem za sada) nemoguće prevariti jer koristi i nevidljive delove spektra.

Još je teže pitanje da li žuriti sa zamenom ako imate Galaxy S7 edge. Pogotovo ako ga koristite već skoro godinu dana i ako pokazujete klasične elemente gikovske zaljubljenosti u svoj uređaj tipa „nemoguće da postoji bolji“. Problem je što Galaxy S8+ već nakon kraćeg druženja razbija sve ovakve iluzije. Pre nego što probate uređaj, verovatno ćete imati mentalni problem s dijagonalom od 6,2“. Već prvi rukohvat će vas ubediti da je to idealna zamena za S7 edge, jer razliku nećete ni primetiti. Širina i debljina se gotovo ne razlikuju (za manje od pola milimetra), a teško ćete osetiti i razliku u masi od 18 g. Dužina i vertikalna rezolucija su, naravno, veće ali ćete imati utisak kao da niste promenili telefon.

Uz iste blagotvorne razlike S8/S7, treba istaći specijalitete modela S8+. Pre svega, tu je 6 GB RAM‑a, što je veoma lepo, pogotovo za one koji stalno i brzo prelaze iz aplikacije u aplikaciju. Mnogo memorije znatno pomaže i kod aplikacija koje zahtevaju više memorije.

Još razloga za +

Nema suštinskih razlike između S7 i S8 primarnih kamera, ali zato sekundarne donose veću rezoluciju od 8 megapiksela, što otvara nove mogućnosti za snimanje selfi fotografija i videa. Ljubitelje multimedije obradovaće prisustvo H.265 video‑dekodera, kao i podrška za 32‑bit/384 kHz audio, naspram 24‑bit/192 kHz kod S7 serije.

Što se tiče baterija, S7 i S8 imaju 3.000 mAh akumulatore, dok S8+ ima bateriju od 3.500 mAh, što predstavlja čak smanjenje u odnosu na S7 edge (3.600 mAh). Samsung je očigledno računao na značajno smanjenu potrošnju 10 nm arhitekture i imao je pravo. Nezavisno od brojki, iskustva su nam pokazala da S8+ izdržava otprilike duplo duže bez punjača u odnosu na S7 edge u istim ili sličnim uslovima rada. Bonus je što umereni korisnici, koji nekad uspevaju da odlože telefon na duže vreme, primećuju minimalno pražnjenje baterije – barem u odnosu na ono na šta smo inače navikli kod vrhunskih modela.

Da li su S8/S8+ evolucija ili revolucija, moraćete na kraju da odlučite sami. Nama se čini da su poboljšanja vidljiva i sigurno ćete dobiti veći, brži, štedljiviji i telefon s više noviteta u odnosu na S7. Ako vam to budžet dozvoljava, ne propustite Samsung‑ovu osmu generaciju.

Model Samsung Galaxy S8+ Ekran 5,8” 1440×2960, Super AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 Procesor Exynos 8895 Octa (4×2,3 GHz & 4×1,7 GHz) Memorija 6 GB RAM, 64 GB flash + microSD (do 256 GB) Grafika Mali-G71 MP20 Komunikacija HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps,

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, BT 5.0 GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO Kamere 12 Mp, foto 9 Mp, video 2160p@30, 1080p@60, Web kamera 8 Mp Operativni sistem Android 7 (Nougat) Dimenzije i masa 159,5×73,4×8,1 mm; 173 g Baterija 3.600 mAh, neizmenjiva

(Objavljeno u PC#245)

