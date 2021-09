Više od trećine zaposlenih želi da radi od kuće i posle korone

Prošle godine je većina zaposlenih moralo da se prilagodi radu od kuće i to bez mnogo planiranja i najava, a čini se da ćemo i ove jeseni i zime provoditi više vremena radeći iz svojih domova nego iz kancelarija. Dok jedni tvrde da je budućnost ovakvog rada puna prednosti, te čak 40 odsto zaposlenih želi da radi od kuće i posle korone, drugi tvrde da može dovesti i do neželjenih posledica. Međutim, ta praksa se u Q-u, jednoj od najboljih IT kompanija u regionu, pokazala kao veoma korisna.

Iako internacionalnu kompaniju Q čini tim od 220 ljudi, za njih remote rad nije neobičan jer sa klijentima oduvek komuniciraju na takav način, te su se brzo prilagodili novonastaloj situaciji. Oni planiraju da nastave sa remote radom bez obzira na razvoj epidemije, jer su čak i u najizazovnijem periodu za biznis uspeli da povećaju efikasnost, produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih i klijenata. Zato dele svoje iskustvo kroz pet saveta koja će rad na daljinu učiniti još boljim.

Merite zadovoljstvo zaposlenih i klijenata

CEO Q-a, Filip Ljubić smatra da je „zadovoljstvo zaposlenih jednako zadovoljstvu klijenata jer su te dve stvari u direktnoj korelaciji”.

Kako biste bili sigurni da su i klijenti i zaposleni zadovoljni, neophodno je da napravite odabir alata koji će biti prilagođen potrebama kompanije, a najvažnije je da dobijene podatke pratite i da u skladu sa njima reagujete. Jedna od korisnih taktika je da se na svakih mesec dana šalje anketa zaposlenima i klijentima, a da se potom na osnovu rezultata postave interni ciljevi i da se deluje u skladu sa njima.

Informišite zaposlene o svemu što se događa u kompaniji

Posebno u kriznim situacijama kao što je pandemija, zaposleni moraju da budu informisani, povezani, motivisani i angažovani kako bi kompanija bila produktivnija. Baš zato informacije moraju biti zanimljive, aktuelne, relevantne, ali i kratke i jasne. Takođe, kanali komunikacije moraju biti inovativni, a format moderan. Q koristi Jenz, aplikaciju za internu komunikaciju koja funkcioniše po principu Instagrama za zaposlene, a gde se objavljuju dve do tri najvažnije vesti tog dana.

Budite sto posto transparentni i imaćete poverenje svojih ljudi

U Q-u je oduvek bila važna transparentnost u komunikaciji, ali se u globalnoj zdravstvenoj krizi pokazalo da je izuzetno važna jer su ljudi bili nesigurni i uplašeni. Kad iskreno kažete kako stvari stoje, ljudi će vas podržati, znaće na čemu su, ali će i bolje razumeti koliko je vođenje kompanije kompleksno. Upravo zato menadžment ove agencije na kraju svakog meseca snima trominutni video kojim pokrije dva ili tri bitne teme iz prethodnog meseca. Svi video snimci članova menadžment tima se formiraju u jedan, dodaju se grafikoni ili tekstovi, ako je potrebno, ubaci se i neki smešan trenutak, a ovakve snimke gleda 90 odsto zaposlenih u Q-u.

Ohrabrujte anonimna pitanja

Retko se događa da zaposleni otvoreno iznose ideje ili kritike koje nisu deo njihovih zadataka, jer se boje da bi ukazivanjem na propuste mogli da naruše odnos sa poslodavcem. Zato je Q na svojoj aplikaciji za zaposlene pokrenuo opciju za anonimno davanje sugestija, a na koje zaposleni dobijaju odgovor za manje od 24 sata.

Potrudite se da predstavite nove ljude

Prvi radni dan je u Q-u rezervisan isključivo za upoznavanje sa kompanijom. Zaposleni se trude da novog člana tima ne zatrpaju informacijama već da mu daju savršenu podlogu za novo radno okruženje. Takođe, oni nove zaposlene predstavljaju ostatku kompanije putem video snimka koji traje oko jedan minut.

U prethodnih godinu i po dana, bez obzira što je kancelarija bila zatvorena, u Q-u se povećao osećaj zajedništva, pripadnosti, zadovoljstva i angažmana ljudi. Osim toga, dve godine za redom, Q se našao na listi 500 najbrže rastućih firmi u Evropi, Bliskom Istoku i Africi (Deloitte Fast 500 EMEA). Takođe, kontinuirano, zadnjih godinu dana, ova agencija je i jedna od 20 najboljih svetskih kompanija u celom svetu (Clutch), a nedavno je dobila i nagradu za najboljeg poslodavca u regionu. Na spisku klijenata su The Times, Manpower, Novartis i mnogi drugi. Sve navedeno ukazuje da se i u novim izazovnim uslovima, uz inovativna rešenja, transparentnost, osluškivanje zaposlenih, ali i klijenata, otvorenu komunikaciju, mogu napraviti uspesi i ostvariti željeni rezultati.

