Vision DC Roadster: BMW i budućnost električnih motocikala

BMW Motorrad već ima električni skuter – C Evolution – ali kada je proizvodnja električnih motocikala u punoj veličini u pitanju tržištem još uvek vlada Zero Motorcycles. To bi uskoro moglo da se promeni, a ako novi BMW koncept Vision DC Roadster postane stvarnost.

Koncept je predstavljen na BMW NextGen događaju u Minhenu, te je tom prilikom mogao da se vidi prepoznatljivi dizajn koji asocira na dvo-cilindarske bokser motore (motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa horizontalno postavljenim klipovima) i baterijom koja se nalazi u unutrašnjosti motocikla. Delovi koji podsećaju na bokser motor, pored toga što predstavljaju BMW pečat, zapravo služe za hlađenje baterija. Kao materijali su u opisu koncepta navedeni aluminijum i ugljenična vlakna, a kako bi se smanjila težina motocikla, a tu su i LED svetla koja su identična onima koja je BMW i ranije koristio u okviru svojih modela.

Pored novog koncepta za motocikl BMW je na događaju predstavio i novu zaštitnu opremu sa ugrađenim svetlima i opcijama za povezivanje sa motociklom i drugim uređajima, što upotpunjuje čitav paket, pa se ljubitelji motora nadaju da će ovaj koncept uskoro dobiti svoji fizički oblik.

