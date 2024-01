Vision Pro demonstracije i skeniranje naočara  

Za svakoga ko želi da isproba Apple Vision Pro kada bude zvanično objavljen 2. februara, postojaće cela procedura. Znali smo to, ali sada izveštaj u najnovijem Pover On biltenu Marka Gurmana za Bloomberg baca svetlo na to kako će funkcionisati demonstracije za Vision Pro u prodavnici.

Prema Gurmanu, proces će početi tako što će zaposleni u Apple Store-u skenirati lica korisnika kako bi odabrao svetlosni pečat za Apple-ove slušalice – proces koji on upoređuje sa konfigurisanjem Face ID-a. Za one kojima je potrebna korekcija vida, Apple će navodno skenirati njihova sočiva posebnim uređajem kako bi utvrdio recept. Zatim zaposleni postavlja Vision Pro sa jednim od „stotina“ sočiva i pečatom i govori vam kako da koristite uređaj.

Demo koji sledi, kaže Gurman, trajaće do 25 minuta. Navodno će uključivati gledanje fotografija i video zapisa (uključujući 3D „prostornu“ vrstu koju možete snimiti sa iPhone 15 Pro), korišćenje Vision Pro-a kao zamene za računar ili iPad i proveru aplikacija trećih strana. Proces je mnogo, iako neće biti potreban za kupovinu. Apple će očigledno takođe prodavati slušalice na mreži. Korisnici će i dalje morati da skeniraju svoja lica iPhone-om ili iPad-om da bi dobili pravi kaiš za glavu, a biće im potreban i recept za vid za optičke umetke od 149 dolara.

Gurman piše da je Apple napravio i drugi, udobniji kaiš za slušalice nakon pritužbi da je neprijatno nakon samo 30 minuta upotrebe, iako kaže da ovaj kaiš neće biti prisutan na demonstracijama. Pored toga, Belkin će imati dodatnu kopču za bateriju koja živi izvan Apple-ovih slušalica, navodi se u članku.

Apple navodno ne očekuje da će se potražnja zadržati za Vision Pro, i rekao je svojim prodavnicama da će im tokom prvog vikenda trebati „otprilike duplo više prostora za zalihe“ nego narednih. Nedavne glasine o lancu snabdevanja kažu da Apple ima samo do 80.000 njih na lansiranju, plus samo pola miliona za celu 2024. Ovako mali broj možda neće zahtevati više za Vision Pro od osnovnog problema da se ljudi uopšte požele za AR/VR slušalice. Već je manje verovatno da će ljudi koristiti jedan u kafiću. Ali čak i ako ste videli da neko to radi, pitati stranca da li možete da proverite njihov glavni kompjuter od 3.500 dolara je veoma različito od pitanja da li možete da se igrate sa njihovim iPhone-om — oni ne žele da vam dozvole, a vi verovatno ne želite ionako želim. I većina ljudi neće kupiti jedan od ovih a da ga prvo ne probaju.

Ali Apple ima planove za svoju liniju slušalica Vision. Glasine su rekle da to znači izdavanje druge, jeftinije verzije slušalica. I na kraju, od kompanije se očekuje da napravi set AR naočara koje izgledaju kao normalne naočare, barem na kraju, kada pređe tehničke probleme. U međuvremenu, Meta je agresivno pratila AR naočare sa svojim Rai-Bans partnerstvom, a Ksreal je upravo predstavio svoje Air 2 Ultra AR naočare od 699 dolara koje su uglavnom namenjene programerima, ali pokazuju da potencijalna konkurencija kompanije Apple u svemiru ne počiva baš na lovorikama.

