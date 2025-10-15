Vision Pro donosi prvi „impresivni“ sport uživo

Apple Vision Pro dobija novi „impresivni“ sadržaj za predstojeću NBA sezonu: „izbor“ utakmica Los Anđeles Lejkersa uživo koje će biti dostupne za gledanje na slušalicama u Apple Immersive Video formatu, objavio je Apple. „Korisnici Vision Pro-a moći će da osete intenzitet svake utakmice kao da su pored terena, sa perspektivama koje je nemoguće uhvatiti u tradicionalnim prenosima“, navodi Apple.

Vision Pro ima rastuću biblioteku impresivnog sadržaja dizajniranog da iskoristi moćnu tehnologiju u slušalicama, uključujući kratki scenario koji se odvija unutar podmornice, koncert Metallica, pa čak i kratki film sa NBA Ol-star vikenda 2024. Ali ove utakmice Lejkersa biće prvi sportovi koje možete gledati uživo u Apple Immersive Video-u.

Prva utakmica Lejkersa u Apple Immersive-u biće dostupna početkom sledeće godine putem NBA aplikacije ili nove Spectrum SportsNet aplikacije. Kompletan raspored utakmica biće otkriven kasnije ove jeseni, prema Apple-u. Takođe će vam biti potreban visionOS 26 na vašem Vision Pro uređaju da biste mogli da ih gledate.

Izvor: TehVerge