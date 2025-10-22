Vivaldi uvodi potpunu kontrolu nad tabovima

Vivaldi je objavio verziju 7.6 svog browsera, a glavna novost je potpuno prilagodljiv tab bar.

Verzija 7.6 donosi personalizovani tab bar, Tab Button i niz novih opcija

Za razliku od drugih browsera koji nude uniformisane interfejse, Vivaldi omogućava korisnicima da sami odluče kako će izgledati njihovo okruženje za rad na internetu.

Novi tab bar

Tab bar se sada može urediti u potpunosti:

biranje alata i njihov raspored,

postavljanje tabova na vrh, dno, levo ili desno,

minimalistički ili detaljan prikaz, prema potrebi korisnika.

Direktor kompanije, Jon von Tetzchner, naglasio je da personalizacija nije samo estetika, već način da browser postane u potpunosti prilagođen onome ko ga koristi.

Tab Button – centralno mesto za tabove

Druga ključna novost je Tab Button – jedno mesto za pronalaženje, prebacivanje i vraćanje tabova. Ova funkcija nudi:

panel sa pretragom svih otvorenih, sinhronizovanih i nedavno zatvorenih tabova,

automatsko grupisanje duplikata, što olakšava zatvaranje suvišnih stranica,

brži rad bez potrebe da se prolazi kroz više menija.

Dodatna poboljšanja

Kontekstualni meniji su pojednostavljeni radi lakšeg pristupa najčešćim akcijama.

Address Field sada podržava filtere poput @tabs, @bookmarks, @history za bržu pretragu.

Ad Blocker je unapređen podrškom za pop-up pravila, automatski zatvarajući neželjene prozore.

Windows korisnici dobijaju podršku za swipe gestove preko touchpada ili ekrana.

Zaključak

Sa verzijom 7.6, Vivaldi postaje još snažnija alternativa mainstream browserima, nudeći personalizaciju, efikasnost i zaštitu od smetnji na internetu.

Izvor: Howtogeek