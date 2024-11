Vizio predstavio soundbar – karaoke mašinu

Lako je postati ciničan dok pišete o tehnologiji. Toliko je najava koje razočaraju i manjih unapređenja koja deluju kao da nisu mnogo značajna. Kompanije bacaju pojam AI kao da je to neka čarolija. Otkazi su surovi. Ali ponekad naiđete na nešto jednostavno, korisno i zabavno što budi optimizam. Takav je slučaj sa Vizio MicMe – soundbar koja je ujedno i karaoke mašina. Zvuči zanimljivo, zar ne?

Vizio MicMe: Dva uređaja u jednom

MicMe se reklamira kao „dva-u-jednom sistem soundbara“ koji u potpunosti eliminiše potrebu za nezgrapnim karaoke zvučnikom. Radi se o pravoj 2.1 zvučnoj traci, zajedno sa subvuferom, što znači da će se odlično snaći sa neprekidnim izvođenjem pesama poput Agatha All Along ili Nobody Wants This.

Uz uređaj dolaze i dva dinamična bežična mikrofona, koji unose karaoke magiju. Kompanija navodi da soundbar automatski prelazi u karaoke režim kada se jedan od mikrofona izvadi iz stanice za punjenje, bez potrebe za dodatnim podešavanjima. Tu je i prateća mobilna aplikacija za podešavanje zvuka, koja nudi pristup šest različitih vokalnih efekata.

Svaki mikrofon ima osam sati trajanja baterije po punjenju, što omogućava solidnu karaoke sesiju od 20:00 do 04:00. Vizio tvrdi da će MicMe imati pristup 80.000 pesama putem vlasničke aplikacije, a kompatibilan je i sa mnogim samostalnim karaoke aplikacijama, poput Stingray. Dakle, neće vam nedostajati pesama koje možete pevati.

Hibridni soundbar kompatibilan je sa Viziovom QuickFit tehnologijom, što omogućava njegovo pričvršćivanje za Vizio televizore bez upotrebe alata. Takođe je potpuno kompatibilan sa svakim smart TV-om sa eARC. MicMe košta 350 dolara. Možete ga naručiti već sada, ali isporuka kreće tek krajem novembra.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet