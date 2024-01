Vizio TV vlasnici mogu da dobiju deo novca od sudske nagodbe

„Efektivne“ stope osvežavanja Vizio televizora godinama zbunjuju kupce, a kompanija sada možda duguje plaćanja nekim kupcima koji su bili dovedeni u zabludu terminom. Vizio je nedavno pristao da reši grupnu tužbu u Kaliforniji zbog onoga što tužioci tvrde da je „lažno i obmanjujuće“ oglašavanje.

Efektivno 240Hz, a u stvarnosti samo 60Hz osvežavanja

Dok se neki Vizio televizori oglašavaju sa „efikasnom brzinom osvežavanja od 120 Hz“ ili „efektivnom brzinom osvežavanja od 240 Hz“, to opisuje rezultat postignut korišćenjem tehnologije jasnoće kretanja. Njihova stvarna, izvorna brzina osvežavanja u većini slučajeva je 60 Hz.

Vizio je negirao bilo kakvu nepravdu sa svoje strane, ali je pristao na nagodbu od 3 miliona dolara koja će pokrivati sve Vizio televizore kupljene u Kaliforniji koji su oglašeni sa gornjim opisima, i to od 30. aprila 2014. pa sve do konačne sudske presude. Završno ročište za odobrenje je upravo zakazano za 20. jun 2024. godine. Ljudi mogu imati pravo na isplate do 50 dolara, ali potraživanja moraju biti podneta do 30. marta 2024. godine. Vizio je takođe pristao da prestane da prodaje svoje televizore na ovaj način i da „pruži poboljšane usluge i ograničenu jednogodišnju garanciju svim članovima klase poravnanja“.

Izvor: Engadget

