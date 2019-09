Vlasnici električnih vozila moći će da “biraju” zvuk motora koji žele

Tihi električni automobili su dobri, ali ne nužno i bezbedni. Na primer, električnim automobilom možete udariti pešaka a on to neće moći da predvidi. To se, naravno, ne dešava često, ali i dalje izaziva zabrinutosti. Bez obzira da li se radi o pešacima sa oštećenim vidom, biciklistima ili drugim vozačima – električni automobili bi trebalo da stvaraju neku vrstu buke da bi obavestili druge o svom prisustvu.

Razmišljajući o tome, američki organ vlasti zadužen za bezbednost na putevima, kako prenosi BBC, rekao je da bi vlasnici električnih automobila trebalo da budu u mogućnosti da odaberu zvuk „motora“ za svoje tihe električne automobile. Takođe, navedeno je da tihi automobili moraju da stvaraju buku dok putuju brzinama većim od 31 km/h.

Ovo takođe dodaje mogućnost da će u bliskoj budućnosti električni automobili praviti minimalnu buku čim izađu iz fabrike, što je dobra stvar. Proizvođačima je dat rok implementiranje propisanog minimuma buke do 1. septembra 2019. Sada je to produženo do 2020. godine. Nacionalna uprava za sigurnost saobraćaja na putevima (NHTSA) takođe razmatra ovo pitanje i pita javnost o mogućim zvukovima koje automobil može da proizvede i koliko su glasni (ili bi trebalo da budu).

Međutim, neki proizvođači automobila ubrzali su korake u izvršavanju promena. Porsche nudi nadogradnju od 500 dolara kako bi motor zvučao poput benzinskog motora. Sa druge strane, Mitsubishi i Mercedes već imaju mogućnosti da njihovi električni automobili emituju zvukove motora.

Dok proizvođači rade na tome da njihove tihe mašine naprave malo buke, NHTSA traži povratne informacije javnosti da bi uveli pravilno sve regulative i kako bi obezbedili vlasnicima automobila i pešacima ono što žele.

