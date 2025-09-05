Vocal Image koristi AI kako bi pomogao ljudima da bolje komuniciraju

Vocal Image ima za clj da pomogne ljudima da bolje komuniciraju.

Vocal Image je stratup kompanija iz Estonije. Kompanija poseduje aplikaciju sa 4 miliona preuzimanja. Trenutno ima 160.000 aktivnih korisnika.

Cilj ove aplikacije da pomogne ljudima da bolje komuniciraju. Jedan od primera upotrebe ove aplikacije je doseljenik iz Belorusije koji je došao u Estoniju. Nije znao da govori engleski i osećao je veliku anksioznost. Vocal Image je aplikacija koja pomaže da se ljudi oslobode u komunikaciji.

Aplikacija ima brzalice, vežbe disanja ili savete o gestovima. Oslanja se na AI i ima automatizovane i personalne savete koji pomažu ljudima da poboljšaju svoje komunikacijske veštine.

Do sada korisnici se aplikaciju najčešće oslanjaju oko prezentacija vezanih za posao i traže savete oko liderskih veština ili javnih nastupa. Vocal Image je dizjaniran i da rada sa ljudima koji žele da podignu svoje samopouzdanje.

Upravo ovaj starup će dobiti i finansijsku pomoć tokom ove godine kako bi nastavio da pothranjuje svoju biblioteku i razvija svoj sistem. Sve je više ovakvih aplikacija koje mogu da donesu značajne koristi ljudima.

Izvor: techcrunch.com