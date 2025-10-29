Vozači Amazona imaju svoje AI naočare

Amazon je najavio nove pametne naočare za vozače svoje dostave.

Amazon je najavio nove pametne naočare zasnovane na AI za svoje vozače dostave. Ideja je da vozačima dostave omogući iskustvo bez upotrebe ruku koje smanjuje potrebu da stalno gledaju između telefona, paketa koji dostavljaju i svoje okoline.

Pametne naočare će omogućiti vozačima dostave da skeniraju pakete, prate upustva za hodanje korak po korak i hvataju dokaze o isporuci, bez korišćenja telefona. Naočare koriste senzorske mogućnosti zasnovane na AI i kompjuterski vid, zajedno sa kamerama, kako bi kreirale prikaz koji uključuje stvari poput opasnosti i zadataka isporuke.

Amazon se verovatno nada da će nove naočare skratiti vreme svake isporuke tako što će vozačima dostave pružiti detaljna upustva i informacije o opasnostima direktno u njihovom vidnom polju.

Kad vozač parkira na lokaciju za dostavu naočare će se automatski aktivirati. Naočare pomažu vozačima da locira paket unutar vozila, a zatim da se kreće do adrese za dostavu. Naočare mogu da pruže lako prativa upustva na mestima kao što su stambeni komplesi sa više stanova i poslovne lokacije.

Naočare su uparene sa kontrolerom koji se nosi u prsluku za isporuku i koji sadrži operativne kontrole. Zamenljivu bateriju i posebno dugme za hitne slučajeve.

Amazon napominje da naočare podržavaju dioptrijska sočiva i prelazna sočiva koja se automastki prilagođavaju svetlosti.

Nove naočare se trenutno testiraju u Severnoj Americi i planira da usavrši tehnologiju pre šireg uvođenja.

