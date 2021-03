VOZZi opušteno: Rešenje nepredviđenih situacija

Ukoliko vaš auto zastane, servis i aplikacija VOZZi su tu da vam pomognu u raznim nepredviđenim situacijama s vašim četvorotočkašem. Osnivač i vlasnik VOZZi-ja Vladimir Šijaković, koji uspešno miksuje IT servise, mobilne platforme i rad na terenu, odazvao se našoj radoznalosti i odgovorio na neka pitanja.

Prema januarskim izveštajima prosečna starost vozila u Srbiji je 17 godina. Ako već niste sigurni u svoj motor, šasiju, karoseriju, karburator ili u ono šta već imaju savremeni automobili, koje ćemo možda voziti za već za petnaestak godina, važno je da na nekoga možete da računate.

Servis i aplikacija VOZZi pomoći će vam u svim situacijama – od toga da vam je ponestalo goriva do slučaja da se vaš auto potpuno predao i konačno treba da se odšlepa na večna lovišta…

P: Aplikacija za pomoć na putu Mile Cvik, prethodnica sistema VOZZi, započeta je još 2015. godine. VOZZi sada ima 30 zaposlenih i preko 270 saradnika na terenu.

O: VOZZi je startap koji je počeo kao ideja nastala iz realne potrebe još 2015. godine, kada sam, igrom slučaja, morao tri puta da koristim šlep službu i shvatio koliko je potrebno da se ta usluga nekako organizuje. Kao korisnik usluge doživeo sam stres, neizvesnost, ljutnju, strah, sve one emocije koje čovek ne bi trebalo da oseća na putu ili putovanju. Kako da nađem šlep službu? Ko će mi se javiti? Kada će doći? Šta ću ja sa automobilom i porodicom dok neko ne dođe? I na kraju, koliko će me sve to koštati? Ideja je došla kao posledica svih tih pitanja i pokušaj da se na njih odgovori digitalnim putem. Tako je nastao prvo Mile Cvik, a kada je aplikacija prerasla lokalnog majstora uradili smo totalni rebrending i tako je 2018. nastao VOZZi. To je prepoznao i Fond za inovacione delatnosti Republike Srbije, koji je startapu dodelio sredstva za razvoj.

P: Svesni smo toga da je pomoć na putevima neophodna, a aplikacija VOZZi povezuje one kojima je pomoć potrebna sa onima koji je pružaju. Kako sve to funkcioniše?

O: Oni koji su koristili pomoć na putu tačno znaju kako to izgleda kada se koristi „old way“. Postoji mnogo nepoznanica koje kao korisnik usluge imate, od kvara pa do istovara vozila na predviđenu lokaciju. Sa VOZZi mobilnom aplikacijom toga nema. Svi danas imaju mobilni telefon, a VOZZi aplikacija je besplatna za preuzimanje i njen sadržaj se može pregledati i bez registracije. Ako želite da koristite usluge, morate se registrovati. Sistem pronalazi najbližeg servisera koji vam odgovara na poziv i sve možete da pratite na ekranu svog mobilnog telefona: ko dolazi, kada, koja mu je putanja, koliko će mu vremena biti potrebno i na kraju kolika je cena usluge. Uslugu možete platiti platnom karticom iz aplikacije ili gotovinom. Za korisnike VOZZi paketa pomoći na putu stvar je još jednostavnija – ne plaćate ništa na licu mesta.

Sve na okupu

P: Svi znamo da je, uz sav trud, potrebno i neko vreme da ovakav servis zaživi. Mile Cvik je bio probni balon za VOZZi, a šta ste iz njega naučili?

O: Počeci su bili teški jer je bilo potrebno mnogo logističkog rada pre postavljanja sistema, što u prevodu znači: sedi u auto i idi od šlepadžije do šlepadžije, od servisa do servisa, predstavi svima koncept. Tako je nastala mreža koja i dalje svakim danom raste. Mnogi hoće da rade sa VOZZi jer već sada vide budućnost poslovanja. Koliko je samo lakše i šlepadžiji da pronađe klijenta koji je negde zapeo ako ga već vidi na ekranu telefona? Bez suvišnih i dugotrajnih razgovora tipa „evo, ja sam tu, kod druge bandere na Ibarskoj magistrali“. Sada jednostavno aktivira navigaciju do lokacije klijenta i aplikacija ga optimizovanom rutom vodi do njega.

Strog izbor partnera

P: Ključna karika u izgradnji poverenja je izbor partnera koji mogu da pruže usluge poštujući pravila, rokove, cene i niz drugih uslova. Kako birate partnere za VOZZi?

O: Izbor partnera je od početka pratio stroge kriterijume. VOZZi sa svakim partnerom, tj. firmom ima potpisan ugovor o saradnji sa jasno definisanim uslovima pružanja usluga, jedinstvenim cenovnikom za celu zemlju i strogim kodeksom ponašanja partnera na terenu i prema korisnicima. Ovde je oduvek poštovan moto da svako može da bude korisnik, ali ne može svako da bude VOZZi partner, ukoliko ne zadovoljava sve navedene uslove. Korisničko iskustvo i ocenjivanje usluga partnera u aplikaciji daju nam važne podatke o tome kako je ko radio. Oni koji se ogluše o kodeks ili imaju loše korisničke ocene ne mogu da budu u VOZZi mreži.

P: Raste i baza korisnika aplikacije i servisa VOZZi. Kako predstavljate svoje usluge i da li ste zadovoljni odzivom i reakcijama korisnika?

O: Baza korisnika VOZZi aplikacije raste iz dana u dan. Od stidljivih početaka sa Mile Cvik aplikacijom, kada smo imali prvo stotinak, pa hiljadu ili par hiljada korisnika, VOZZi sada ima preko 250.000 preuzimanja, a veliki procenat korisnika odlučio je da zadrži aplikaciju na svom telefonu kao koristan alat i da pokloni poverenje VOZZi timu tako što će kupiti godišnji paket pomoći na putu.

Reakcije korisnika su odlične, svi počinju da shvataju da je mnogo lepše i lakše kada oni kontrolišu situaciju u kojoj su se našli umesto da sede bespomoćno kraj puta i čekaju. To govori i pozicijski slogan VOZZi kompanije – „Moć na putu“. Vreme je da korisnici osete tu moć, umesto svih onih loših emocija o kojima smo razgovarali.

P: Nama su najzanimljiviji bili paketi usluga za Srbiju, ali i za Evropu. Koje su to usluge koje trenutno nudite i da li u planu imate neke nove ponude?

O: VOZZi trenutno nudi pakete za Srbiju i za Evropu. To znači da svako može da odabere paket prema svojim potrebama. Ako vozite isključivo u svom mestu i okolini, za vas je VOZZi 40 paket, koji vas pokriva šlepanjem i izlaskom servisera na teren do 40 km. VOZZi RS pokriva celu Srbiju, sa neograničenim kilometrima šlepanja. EU paketi mogu da vaš automobil, vas i vaše saputnike vrate kući čak sa dalekog severa Evrope. Najpopularniji paket je VOZZi EU1 jer pokriva sve turističke destinacije u okolini i ljudi se najviše odlučuju za njega.

Ono što je novina je to da je VOZZi prošle godine osnovao holding kompaniju u Holandiji, kako bi se lakše kontrolisao rast koji je 2020. godine krenuo sa zemljama u regionu. VOZZi je trenutno, osim u Srbiji, prisutan u Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, a do kraja godine ćemo svoje poslovanje proširiti na 12 zemalja u okruženju.

Važan je skladan tim

P: Vaš tim trenutno broji preko 30 zaposlenih. Kako birate ljude za svoj tim i koje su osobine presudne da se neko nađe među vama?

O: Tim se sastoji prvenstveno od ljudi sa dobrim idejama koji su spremni da te ideje sprovedu u delo, ne plašeći se da na tome rade kad god mogu i gde god mogu. Ljudi koji jednostavno „kliknu“ i uklope se u sistem su dobrodošli i mi se trudimo da za svoj rad imaju najbolje moguće uslove. Često nam se javljaju ljudi koji se za projekat zainteresuju sami i pokažu entuzijazam za saradnju. Ako se uklope u tim, obično postaju odlični članovi tima i kolege.

P: Uprkos tome što je aplikacija VOZZi već postala poznata, a posao razrađen, kažete da stalno radite i da spavate „kao beba“ – budite se na dva sata i plačete. Koliko je Vaš preduzetnički život uticao na sve ostale aspekte? Čime se bavite kad se na bavite servisom i aplikacijom VOZZi?

O: Preduzetnički život nije lak, kao što rekoh. Rast i prelazak na „korporativni“ način razmišljanja i rada, kako se kompanija uvećava, nije baš hod po laticama ruža – ima tu i trnja. Mnogo planiranja, administracije, logistike. Postoji mnogo neusklađenosti koje morate poravnati, pogotovo kada ste prisutni u više zemalja.

VOZZi je nekako postao život, ili je život postao VOZZi. Naravno, balans između života i posla je vrlo bitan. U „slobodno“ vreme čitam i informišem se o najnovijim trendovima u industriji, poslovanju, marketingu… Porodica je ipak na prvom mestu i kvalitetno vreme provodim sa decom, pokušavajući da im neke vrednosti objasnim i utisnem u pamćenje. Naravno, posle kancelarijskog sedenja volim da se par puta nedeljno rekreativno vratim starom sportu – hokeju na ledu, koji sam igrao kao mlađi, i tako malo „produvam dizne“, rečeno žargonom auto-industrije, kako bih se poslu vratio svežiji i čistijeg uma.

Korisna adresa: rs.vozzi.app

Podelite s prijateljima

Tweet