Vrednost kriptovaluta na dan 1.6.2018.

Nakon što je potonuo ispod nivoa od 7.300 dolara, cena bitcoin-a se oporavila juče na 7.550 dolara. Iako je početni korektivni put sa 7.040 dolara završio sa blagim padom cene bitcoin-a sa 7.500 dolara na 7.300 dolara, moguće je da BTC testira nivo podrške na 7.800 dolara kratkoročno, pri čemu je ušao u region od 8.000 dolara. Početkom, tačnije 6. februara i 12. aprila, BTC se povratio sa vrednosti od 6.000 dolara tako što je beležio korektivnu putanju uz podršku iznenadnog volumena kupovine. BTC je 12. aprila zabeležio obim kupovine od 30.760 BTC-a, koji je za 30 minuta doveo cenu od 6.900 do 8.000 dolara. Momentum koji je proizveden iz tog specifičnog naleta u obimu kupovine vodio je BTC ka tome da obezbedi srednjoročni zamah, eventualno dostigne 9.900 dolara i testira nivo podrške od 10.000 dolara. Da bi BTC prevazišao nivo od 7.800 dolara i testirao kratkoročni nivo podrške od 8.500 dolara, veliki volumen kupovine bi trebao da se dogodi i gurne cenu BTC-a ka vrednosti od 8.000 dolara. Početna korektivna putanja od 7.040 do 7.500 dolara je izazvana dnevnim volumenom kupovine od 10.000 BTC-a, što je znatno niže od obima viđenog na prethodnim korektivnim putanjama. BTC se nije u potpunosti oporavio od opadajućeg trenda započetog 6. maja. Nije uspeo da prevaziđe taj trend u tri slučaja, a korektivna putanja od 7.040 do 7.500 dolara bila je poslednji pokušaj uspostavljanja snažnog nivoa podrške za kratkoročni do srednjoročne rast. Ako BTC nastavi da pokazuje povećanje obima sa 7.550 dolara i uspešno pređe 7.900 dolara, to bi omogućilo dominantnoj kriptovaluti da uspostavi najnižu vrednost na 7.040 dolara i započne snažnu kratkoročnu putanju nazad na 8.500 dolara i eventualno testira 10.000 dolara u predstojećim nedeljama. Međutim, ako se BTC povrati na 7.300 dolara i ponovo uđe u region od 7.200 dolara, pad na donji kraj od 6.000 dolara je verovatan, a kratkoročni pad na 6.800 dolara je neizbežan. Većina kriptovaluta na tržištu, uključujući Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum i male tokene, pratila je kretanje cena bitcoin-a u poslednje dve nedelje, što znači da je tržište trenutno izuzetno volatilno i nestabilno. Kriptovalute često počinju da demonstriraju nezavisne promene cena na tržištu rasta jer investitori dobijaju više poverenja u kratkoročne performanse malih digitalnih sredstava. Međutim, koordinisano kretanje kriptovaluta i tokena pokazuje da je tržište kriptovaluta još uvek u fazi oporavka, piše CCN. Prekjuče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.246,1 dolara, dok je juče na otvaranju iznosio 7.555,8 dolara. Današnja vrednost bitcoin-a na otvaranju berze je 7.588,4 dolara.

U četvrtak ujutro, cena Ethereum-a se pomerila na nivo od 550 dolara, trgujući između 565 i 575 dolara u proteklih nekoliko sati. Međutim, gubici su ograničeni pošto je oblast podrške od 540 dolara delovala kao prepreka i sprečila dalje padove. Trend linija rasta formirana juče ujutru, uspostavila je veliki nivo otpora na 580 dolara. Juče u toku dana ethereum je bio u drugoj trci rasta, koji želi ponovo da testira tačku otpora od 580 dolara. Pauza iznad tog nivoa mogla bi da dovede ETH/USD da se spusti do 600 dolara i čak premaši svoj 100-dnevni prosek kretanja. Postoji pozitivan zamah za ovo. Sa druge strane, preokret bi mogao da povuče ETH/USD prema glavnom nivou podrške od 565 dolara. Ako se to prevaziđe, povratak na 550 dolara je verovatan, piše CryptocurrencyNews. Sve u svemu, trenutno raspoloženje na tržištu je pozitivno, a probijanje iznad 585 dolara će najverovatnije gurnuti ether ka rastućem putu ka 650 dolara, piše Ethnews. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 529,60 dolara, dok je jućerašnja vrednost na otvaranju iznosila 570,03 dolara. Danas je ethereum otvorio berzu sa 574,09 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1616 1.6.2018. Švajcarska CHF 102,4552 1.6.2018. SAD USD 101,2785 1.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.588,4 1.6.2018. Internet ETH 574,09 1.6.2018. Izvor: www.cex.io

