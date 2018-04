Vrednost kriptovaluta na dan 10.4.2018.

Nakon što je korektivni skok od 6.500 do 7.500 dolara došao do kraja, bitcoin je doživeo dvodnevni pad. Tokom jučereašnjeg dana, vrednost bitcoin-a se ponovo oporavila sa nivoa od 6.500 dolara, i došla na 7.100 dolara. Za kratkoročni oporavak bitcoin-a, opseg od 7.700 do 7.800 dolara i dalje ostaje kao važan nivo koji bi mogao da omogući najdominantnijoj kriptovaluti na tržištu da potencijalno krene korak ka nivou od 8.000 dolara. Ranije, kada je vrednost bitcoin-a porasla na 7.500 dolara, trgovci su očekivali da će prekinuti nivo podrške od 7.800 dolara. Međutim, mogao bi da održi svoj zamah i nastavi korektivni rast. U narednih nekoliko dana, nivo od 7.800 dolara biće važan nivo za posmatranje, a ako vrednost bitcoin-a može da prevaziđe tu tačku, moguće je da kriptovaluta inicira snažan kratkoročni oporavak i završi april sa velikim dobitkom. piše CCN. Bitcoin je u ponedeljak pao više od šest odsto u periodu od dva sata, ispod 7.000 dolara. Kriptovaluta je pala na 6.646,07 dolara u ponedeljak popodne, prema podacima sa CoinDesk-a. Vrednosti bitcoin-a u proteklom mesecu pale su za više od 27 odsto. Bitcoin vrednosti su ove godine smanjene za više od 52 odsto, nakon što je ranije u 2018. godine bio iznad 14.000 dolara, navodi CoinDesk. Celokupno tržište kriptovaluta je izgubilo više od polovine svoje tržišne kapitalizacije od početka ove godine, prema podacima Coinmarketcap-a, piše CNBC. Juče na otvaranju vrednost bitcoin-a bila je 6.892,4 dolara, a danas je njegova vrednost 7.097 dolara.

Trenutno celokupnom tržištu kriptovaluta i dalje nedostaje volumen. Tokom nedavne korekcije od 70 posto, veliki broj špekulatora napustili su tržište, a novi kapital ili novac morao je da dođe na tržište da bi povećao likvidnost glavnih kriptovaluta. Volumen trgovanja mora prvo da se poveća, potom će se volumen transakcija bitcoin-a povećati, a zatim kada se poveća aktivnost korisnika, vrednost bitcoina će sledeti. Trenutno, na tržištu se vidi povećanje volumena trgovanja, a ako bi ulaskom velikih institucionalnih investitora kao što je porodica Rockefeller, porodica Rothschild i George Soros mogle dovesti do znatnog povećanja likvidnosti, tržište kriptovaluta bi se moglo oporaviti u aprilu. Ove nedelje otkriveno je da, nakon George Soros-a, porodica Rockefeller i njihova kompanija Venrock ulažu u kriptovalute i blockchain startape. Ether nije uspeo da ostane iznad 420,00 dolara u odnosu na američki dolar. ETH je iscrpeo skoro sve dobitke i pao ispod 405,00 dolara u ponedeljak. Čini se da poslednji talas rasta nije uspeo da privuče kupce i odbio je od ključnog otpora. Podrška od 390 dolara sada ima veliku važnost za sledeći potez ethera, što će dovesti do vrednosti koja će biti ili iznad 405,00 dolara ili blizu 365,00 dolara, piše Ethnews. Juče je vrednost ethereuma bila 386,77 dolara, dok je danas ethereum otvorio vrednošću od 412,90 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1656 10.4.2018. Švajcarska CHF 100,2423 10.4.2018. SAD USD 95,9604 10.4.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.097 10.4.2018. Internet ETH 412,90 10.4.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet