Vrednost kriptovaluta na dan 10.8.2018.

Cena bitcoina u četvrtak je povratila vrednost u određenoj meri nakon male, ali vredne korekcije. Par BTC/USD je prekjuče uspostavio nov nizak nivo u toku dana na 6.131 dolara, koji je privukao one koji su čekali da kupe novčić u opadanju, a od tada je dobio čak 7% vrednosti. U ranim časovima otvaranja azijske berze juče je došlo do slabog zamaha naviše, zbog čega je cena pala na 6.181 dolara. Međutim, tokom sredine trgovanja na evropskim berzama, BTC/USD je formirao znak rasta nakon iznenadnog priliva kupovnih naloga. Par je porastao za 6% u toku oporavka. Ali, ako se primeti, korekcija je toliko nestabilna koliko je i pad bio. U ovom trenutku još uvek se formira mala linija nagore koja možda ne uspe da održi boravak, jer smo još uvek na putanji opadanja. Zamah nadole se ne smanjuje, već se intenzivira. Ako se probije, BTC/USD može da se otisne prema 61,8% Fibonačijevog nivoa povlačenja na 6.780 dolara. To bi moglo da bude i mesto gde dolazi do povlačenja. Sve u svemu, i dalje smo u jakoj zoni opadanja, piše CCN. Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 7.042,7 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.557 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.347,9 dolara.

Juče je bilo reči o značajnoj zoni podrške u iznosu od 350-360 dolara za ETH/USD. Par je testirao podršku od 350 dolara i pokušao oporavak, ali je napredak bio ograničen otporom od 365 dolara. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, par je testirao podršku od 350 dolara u dva navrata i ponovo se povukao. Prešao je iznad nivoa od 356 dolara i trgovao nešto malo iznad 360 dolara. Štaviše, cena je probila 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja najnovijeg pada sa 369.36 dolara na 348.53 dolara. Kupci Ethera su uspeli da zadrže cenu iznad 360 dolara, što je pozitivan znak. Međutim, cena mora da se skrasi iznad 365 dolara, i trend linije opadanja na istom grafikonu kako bi dalje rastao. Ukoliko Ether ne uspe da se skrasi iznad 365 dolara, cena će najverovatnije ponovo testirati 350 dolara. Sledeća ključna podrška ispod 350 dolara čeka blizu 340 dolara. Na 2-satnom grafikonu ETH/USD, čini se da se par priprema za sledeći proboj koji bi mogao da bude prema 365 dolara ili 350 dolara. Uzimajući u obzir postojeće uslove za transmisiju i tehničku strukturu, postoje velike šanse za napredak u Ethera i razumni oporavak prema nivoima od 365 dolara i 378 dolara. Ako bude nastavio da raste, cena bi mogla da testira probijenu podršku na 400 dolara (sada otpora), piše Ethnews. Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila 407,58 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 374,10 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 361,90 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0497 10.8.2018. Švajcarska CHF 103,3439 10.8.2018. SAD USD 103,1272 10.8.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.347,9 10.8.2018. Internet ETH 361,90 10.8.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet