Vrednost kriptovaluta na dan 11.12.2018.

Tokom proteklog dana Bitcoin nije uspeo da probije značajnu oblast otpora od 3.500 do 3.600 dolara. Ako valuta ne uspe da se probije, verovatno će izgubiti zamah. To je upravo ono što se dogodilo kada je Bitcoin bio na 3.350 dolara što je predstavljalo dnevni minimum. Trenutno, Bitcoin se konsoliduje u jakom opsegu od 3.370 do 3.430 dolara – odmah ispod prosečne linije kretanja za 100 dana. Ova linija je bila podrška Bitcoinu juče, međutim sada je Bitcoin testira kao otpor, piše Cryptopotato. Jučerašnja vrednost bitcoina na otvaranju iznosila je 3.465,8 dolara. Njegova današnja vrednost na otvaranju iznosi 3.518,1 dolara.

Nakon prošlonedeljnog neobičnog pada na 13 dolara, ethereum nije prelazio granicu od 100 dolara. Juče je ethereum na otvaranju iznosio 92,14 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju 91,82 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,3347 11.12.2018. Švajcarska CHF 105,2706 11.12.2018. SAD USD 104,1037 11.12.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 3.518,1 11.12.2018. Internet ETH 91,82 11.12.2018. Izvor: www.cex.io

