Vrednost kriptovaluta na dan 17.7.2018.

Posle prošlonedeljne stabilnosti u regionu od 250 milijardi dolara, kripto-tržište je počelo da pokazuje solidan zamah, koji potencijalno nišani proboj na 300 milijardi dolara, uz podršku oporavka koji iniciraju Bitcoin i Bitcoin Cash. Juče, 16. jula, cena bitcoina, ethra, ripplea, Bitcoin Casha i EOS-a porasla je za 3 do 8%, dok je EOS zabeležio najveći dobitak među glavnim kriptovalutama. Obim BTC-a, koji je bio ključni indikator kratkoročnog rasta, opao je na 4,5 milijardi dolara, dok je obim ethera, izvorne kriptovalute Ethereuma, porastao na 2,2 milijarde dolara. Na Binance, najvećoj svetskoj platformi za razmenu kriptovaluta, obim bitcoina u odnosu na Tether (USDT) porastao je sa 130 miliona na 171 miliona dolara u proteklih 12 sati, za više od 31%. Nedavni zamah bitcoin je generisao u korektivnoj putanji od 6.250 dolara do 6.550 dolara što bi moglo vrlo verovatno poslati bitcoin u region od 6.800 dolara, i ukoliko se to postigne, otvara se mogućnost za dolazak do 7.000 dolara. Da bi se bitcoin oporavio preko nivoa od 7.000 dolara, što će omogućiti malim tokenima i digitalnim sredstvima da zabeleže značajno veća kretanja nagore, njegov oporavak će morati da bude podržan sa obimom od preko 5 milijardi dolara i zahtevaće kontinuirani rast kretanja sa 6.800 dolara. Tokom proteklih devet nedelja, bitcoin je dosledno beležio nedeljne gubitke sa preterano snažnim trendom opadanja. Ako bitcoin uspe da demonstrira stabilnost tokom ove nedelje na višem kraju regiona od 6.000 dolara i zabeleži dobru nedeljnu kupovinu, BTC može računati na srednjoročni oporavak, sa dnom od 6.500 dolara. Još uvek je prerano zaključiti da je započet kratkoročni oporavak, ali kretanje cena BTC-a u narednih 12 sati i njegova sposobnost da postigne prethodne nivoe podrške od 6.800 i 7.000 dolara će omogućiti tržištu da predvidi kratkoročni trend većih digitalnih sredstava u narednim danima, piše CCN. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.347,4 dolara.

ETH se pomerio i porastao više od 5% da bi juče trgovao preko 470 dolara. Počevši od 2-časovnog grafikona ETH/USD, postojao je jasan proboj rasta iznad nivoa otpora od 440 dolara i 450 dolara. Što je još važnije, došlo je do proboja iznad 61,8 odsto Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada od 495,49 dolara do 418,40 dolara. Cena ethera je porasla iznad otpora od 450 dolara i takođe je formirala dobar obrazac rasta, što je signaliziralo poboljšanje tržišnog raspoloženja. Testirao je 76,4% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada u iznosu od 476 dolara, što je delovalo kao otpor. Novi nedeljni maksimum formiran je na 476,98 dolara pre nego što je cena počela da konsoliduje dobitke. S druge strane, početna podrška iznosi blizu 460 dolara i trendova na 30-minutnom grafikonu ETH/USD. Međutim, najvažnija podrška je oko 450 dolara (prethodni značajan nivo otpora) i 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja nedavnog povećanja sa 418,40 dolara na visinu od 476,98 dolara. Ako bude proboja iznad 476,98 dolara, Ether bi mogao da dostigne snažan zamah ka poslednjem usponu od 495,49 dolara. Iznad ovoga, cena će najverovatnije pokušati da prevaziđe barijeru od 500 dolara, piše Ethnews. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 450,20 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0533 17.7.2018. Švajcarska CHF 101,0644 17.7.2018. SAD USD 100,7281 17.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.347,4 17.7.2018. Internet ETH 450,20 17.7.2018. Izvor: www.cex.io

