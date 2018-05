Vrednost kriptovaluta na dan 18.5.2018.

Bitcoin je juče u toku dana imao mali porast cene. Valuta je trgovala sa 8.200 dolara prekjuče u popodnevnim satima, ali od tada je porasla za oko 100 dolara te je juče uveče iznosila 8.300 dolara. To nije preterano veliki porast, ali to je korak u pravom smeru. Bitcoin je ranije započeo putovanje za koje su mnogi prvobitno mislili da olakšava kretanje valute ka oporavku. Cena je naišla na prepreku nakon početka Consensus Conference Coindesk-a u ponedeljak, a bitcoin je trgovao čak i do 8.500 dolara. Nakon što je konferencija završena, bitcoin je dobio još 300 dolara pa se našao na oko 8.800 dolara, iako je od tada opao za 500 dolara, što ukazuje na to da je fama oko Konferencije i perspektive učenja o bitcoin-u možda kratkotrajna. Kao trodnevni događaj, verovatno je bilo glupo pretpostaviti da bi bilo koja vrsta ludila ili bitcoin boost-a trajala izvan tog događaja. FXStreet govori o nemogućnosti Konferencije da gurne bitcoin naviše. Navodi se da je valuta na kraju naišla na jak otpor na 8.400 dolara, koji nije mogla prevazići. Navodi se da je novčić ušao u period stagnacije i verovatno neće imati rast u bliskoj budućnosti. „Posle nekoliko nedelja održavanja podrške od 9.000 dolara, bitcoin se nalazi pod ovim široko posmatranim nivoom podrške“, objasnio je Jani Ziedins iz Cracked Markets-a. „Kao što sam upozorio čitaoce pre dve nedelje, dolazi do tačke kada se podrška pretvara u stagnaciju. Upravo se to dogodilo ovde. Ja sam skeptičan prema BTC-u na ovim nivoima, a potrebno je da se što pre povrati na 9.000 dolara kako bi dokazao da nisam u pravu. U suprotnom, očekujte da se nervozna prodaja vrati i da nas vrati pod nivoe od 6.000 dolara.“ Bitcoin je poslednji put bio na 6.000 dolara u martu, pre nego što je ostvario rast od 1.200 dolara za 48 sati kako bi se povratio u niski raspono od 8.000 dolara. Takođe smo svedoci većeg broja analitičara koji imaju smatraju da će novčić padati, kao što su oni koji tvrde da je metodologija Fundstrat-a za razumevanje i predviđanje cene bitcoina potpuno zastarela. Poznata kao „Labor Theory of Value“, kaže se da cenu dobra ili usluge na kraju određuje rad koji je potreban za njegovu proizvodnju. Fundstrat navodno koristi očekivani put troškova rudarenja bitcoin-a za prognoziranje cene, koja će, prema izveštajima, iznositi 36.000 dolara do kraja 2019. godine. Mnogi izvori i konkurentni analitičari navode ovaj metod donošenja odluka kao popularan među marksističkim ekonomistima i veruju da je neefikasno kada se zaista pokušava odrediti budućnost novčića. Ovi analitičari se mnogo više oslanjaju na ono što nazivaju “subjektivnim vrednovanjem“, u kojem se kaže da je vrednost dobra ili usluge ono što neko plaća za nju, bez obzira na napor koji je ušao u to. U osnovnoj terminologiji, bitcoin će uvek biti vredan onoliko koliko je “druga osoba” spremna platiti. Ako ste u mogućnosti da nađete nekoga ko će platiti više za bitcoin, cena može porasti. Ako trgovci počnu da kupuju bitcoin po manjim cenama, ukupna vrednost novčića će pasti, što ukazuje na to da je kripto-tržište verovatno više špekulativno nego što bi mnogi od nas želeli da misle, piše Merkle. Prekjuče je njegova vrednost na otvaranju bila 8.773,8 dolara, dok je juče započeo vrednošću od 8.325,8 dolara. Danas je bitcoin otvorio berzu vrednošću 8.430,6 dolara.

ETH/USD je ponovo potvrdio područje podrške od 675-670 dolara pre ispravljanja naviše. Počevši od 6-časovnog grafikona ETH/USD, par je formirao obrazac sa odbijanjima blizu 770, 760.00, 740, i 720 dolara. Sa druge strane, postoji velika trend linija pada sa trenutnim otporom od 725 dolara. Uspešno zatvaranje iznad linije trenda će najverovatnije raščistiti put za kupce Ethera da preuzmu kontrolu. Sledeća ključna prepreka iznosi oko 740 dolara, iznad koje bi cena mogla brzo da pređe preko do 750 dolara i dalje prema 770 dolara. S druge strane, na istoj tabeli postoji kratkoročna veza između trend linija formiranih sa podrškom od 692 dolara. Ukoliko bi cena pala ispod toga, možda će biti povlačenje prema području podrške od 650 dolara. Prelazak na 2-časovni grafikon, ETH/USD izgleda da trguje u opsegu uz podršku na 676 dolara i otpor u blizini 740 dolara. Ceni nedostaje usmerena snaga, što ukazuje na sveobuhvatne poteze u kratkom roku. Donji vremenski okviri pokazuju da Ether-ova cena polako napreduje sa uglom rasta, iako tehnički indikatori dvočasovnog grafikona nemaju momentum naviše. Neposredni otpor je na 712 dolara, a potom i barijera od 725 dolara. Sa druge strane, prelaženje ispod 692 dolara (podrška trenda) bi trebalo biti usmerena na 676 dolara (podrška za opseg) i na kraju 650 dolara, piše Ethnews. Prekjuče je njegova vrednost na otvaranju iznosila 737 dolara, dok je juče otvorio berzu vrednošću od 699,70 dolara. Danas je ethereum otvorio vrednošću od 715,03 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1900 18.5.2018. Švajcarska CHF 100,0085 18.5.2018. SAD USD 100,1016 18.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.430,6 18.5.2018. Internet ETH 715,03 18.5.2018. Izvor: www.cex.io

