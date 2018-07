Vrednost kriptovaluta na dan 19.7.2018.

Bitcoin (BTC) bi mogao da doživi manje povlačenje cene, pošto je juče uspeo da pređe iznad 7.500 dolara, navode tehničke analize grafikona. Vodeća kriptovaluta porasla je na 7.562 dolara na Bitfinex-u juče i trgovala je sa 7.400 dolara, što je rast od skoro 10% na 24-časovnoj osnovi. Oporavak cena je uticao na nedeljni rast do 15%. U utorak je BTC prešao liniju otpora od 6.838 dolara sa potvrdom kratkoročne promene u trendu od opadanja ka rastu. Dakle, oporavak na 7.900 dolara mogao bi da se vidi na grafikonima. Međutim, ovaj potez se možda neće desiti u narednih 24 sata pošto povlačenje sa 7.562 dolara do 7.370 dolara ukazuje na to da su investitori zainteresovani za generisanje profita, što je BTC gurnulo naviše za više od 1.300 dolara u zadnjih 72 sata. Dalje, tehničke analize grafikona, takođe, izveštavaju o uslovima prekomerne kupovine u toku dana, što znači da bi povlačenje cene moglo da se dogodi u bliskoj budućnosti pre nego što se oporavak nastavi. Štaviše, investitori koji su propustili početni potez naviše, imali bi priliku da se ukrcaju na voz BTC-a kod bilo kog povlačenja cene. Mala korekcija, ako se dogodi, mogla bi da dovede do ponovnog pokretanja motora za trajno održavanje na vrednostima od 7.900- 8.000 dolara, piše Coindesk. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 6.347,4 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 7.426,89 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 7.420,2 dolara.

Juče popodne došlo je do oštrog koraka nagore kod ETH-a. Valuta se konsolidovala blizu nivoa od 480 dolara pre nego što je porastasla iznad ključnih otpora na 495 dolara i 500 dolara. Gledajući u dvočasovni grafikon ETH/USD, par je nedavno formirao solidan obrazac rasta oko otpora od 480 dolara i započeo je značajan korak napred. Probio je brojne linije otpora poput 495, 500 i 505 dolara. Novi mesečni maksimum formiran je na 515,09 dolara pre nego što je Ether započeo korekciju nadole. Pomerio se ispod zone podrške od 500 dolara i kratkoročnog kanala uz podršku na 502 dolara. Štaviše, cena Ethera korigovana je ispod 23,6% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg talasa od 466,08 dolara do 515,09 dolara. Aktuelna akcija cena ukazuje na to da bi Ether mogao da se koriguje naniže prema ključnoj podršci od 480 dolara i trend liniji rasta na istom grafikonu. Na 30-minutnom grafikonu ETH/USD, izgleda da se par bori blizu prethodne podrške (sada otpora) na 500 dolara. Prema tome, cena se možda može korigovati dalje prema 490 dolara ili 480 dolara u bliskoj budućnosti. Sve u svemu, Ether se nalazi u trendu nagore, a opadanja sa trenutnih nivoa ostaju podržana. Zatvaranje iznad 500 dolara, a nakon probijanja iznad 510 dolara, moglo bi da gurne cenu prema 530-550 dolara, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 450,20 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 502,35 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 500,03 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0575 19.7.2018. Švajcarska CHF 101,3891 19.7.2018. SAD USD 101,3543 19.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.420,2 19.7.2018. Internet ETH 500,03 19.7.2018. Izvor: www.cex.io

