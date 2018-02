Vrednost kriptovaluta na dan 20.2.2018.

Tržište kriptovaluta doživljava dramatičan povratak u odnosu na proteklu sedmicu. Poverenje u virtuelne valute poraslo je u protekle dve nedjelje nakon što je EU ukinula zabranu bitcoin-a, a američki Senat raspravljao o uvođenju zakona kojima bi se regulisalo ozloglašeno nestabilno kripto-tržište. Prošle nedelje vrednost bitcoin-a pala je na skoro skoro 8.000 dolara, ali sada je blizu 11.000 dolara nakon što je dosegla najviši nivo od januara. Oporavak i rast vidimo iz dana u dan pa je tako juče bitcoin otvorio sa 10.870,7 dolara, dok je danas bitcoin otvorio vrednošću od 11.040,7 dolara.

Ethereum je u istom periodu porastao za oko 25%, ripple za oko 15%, a litecoin je imao slične performanse. Da li će se nastaviti rast ili je ovo samo najnovija inflacija balona koji je osuđen na propast? Nažalost, odgovor na ovo pitanje nemamo. Međutim, Vitalik Buterin, 24-godišnji rus koji je izmislio ethereum, strahuje da bi svako ko uloži svoja novčana sredstva u virtualne valute, mogao da bude uništen u trenutku. Savetovao je investitore da ulažu svoj novac u staromodna sredstva i da ulažu samo novac za koji su sigurni da mogu sebi da “priušte da izgube”. “Kriptovalute su i dalje nova i hiper nestabilna klasa i mogu se u svakom trenutku spustiti na skoro nulu”, napisao je na Twitter-u, prenosi Metro. Ethereum je juče otvorio sa 963,01 dolara, dok je danas je otvorio vrednošću od 965,50 dolara.

Reminder: cryptocurrencies are still a new and hyper-volatile asset class, and could drop to near-zero at any time. Don’t put in more money than you can afford to lose. If you’re trying to figure out where to store your life savings, traditional assets are still your safest bet.

— Vitalik Buterin (@VitalikButerin) February 17, 2018