Vrednost kriptovaluta na dan 20.3.2018.

Tržište kriptovaluta se oporavlja nakon prošlonedeljnog pada vrednosti. Oporavak je započet u nedelju uveče pre samita G20 u Argentini. Odbor za finansijsku stabilnost (FSB), telo koje upravlja propisima za grupu zemalja G20, izneo je stav da ne vidi kriptovalute kao pretnju finansijskoj stabilnosti. Odluka je preneta pismom centralnim bankama i ministrima finansija grupe G20 od strane predsedavajućeg FSB, Mark Carney-a. Ova vest je bila potreban podsticaj tržištu kriptovaluta. Oporavak je započeo skoro odmah, a neke kriptovalute su zabeležile rast od preko 30% vrednosti. Bitcoin (BTC) je juče porastao za 12 odsto, nakon što je u nedelju uveče zabeležio pad od 7,360 dolara, nakon čega je zabeležen trend rasta vrednosti iznad 8.000 dolara. Vrednost najveće kriptovalute po tržišnoj kapitalizaciji mora biti iznad neposrednog nivoa podrške kako bi se izbeglo dalje opadanje. Linija kratkotrajnog otpora je na 8.700 dolara. Ovaj nivo predstavlja značajnu prepreku na putu oporavka do 9.000 dolara. Vrednost bitcoin-a će morati da probije iznad ovog nivoa da bi zabeležila veće dobitke. Juče je bitcoin otvorio vrednošću od 7.882,9 dolara, dok je danas njegova vrednost 8.501 dolara.

Vrednost ethereuma (ETH) se takođe oporavila od najniže vrednosti tokom vikenda. Kriptovaluta je takođe pozitivno reagovala na vest da G20 neće oštro regulisati digitalne novčiće. ETH je porastao za više od 10 odsto tokom trgovanja prvog dana u nedelji. U opštem padu Ethereum je zabeležio vrednost od 460 dolara, međutim, vrednost se oporavila kada se trend preusmerio sa opadanja na održiv rastući nivo. Ethereum je prekoračio par kritičnih nivoa otpora na 500 i 530 dolara, respektivno. Postoji ključni, trend rasta koji se formira oko nivoa od 538 dolara. Pozitivno je to što je trend rasta stabilan i može podići vrednost kako bi prekoračila nivo neposrednog otpora na 560 dolara. Negativno je to što kriptovaluta formira kratak nivo podrške na 530 dolara. Sledeći veliki nivo podrške na putu pada je na 520 dolara. Ako vrednost Ethereum-a padne ispod ovog nivoa, valuta bi mogla da trguje ispod nivoa od 500 dolara. Vrednosti bitcoin-a (BTC) i ethereum-a (ETH) su u boljem stanju u odnosu na to kako su trgovale za vikend. Međutim, još uvek se ništa ne može reći jer je nedelja tek počela, piše Cryptorecorder. Juče na otvaranju vrednost ethereuma je iznosila 534,99 dolara, dok je na današnjem otvaranju iznosila 561,01 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2791 20.3.2018. Švajcarska CHF 100,6631 20.3.2018. SAD USD 95,8502 20.3.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.501 20.3.2018. Internet ETH 561,01 20.3.2018. Izvor: www.cex.io

