Vrednost kriptovaluta na dan 20.7.2018.

Posle generisanja više od 20 milijardi dolara u roku od 30 minuta, tržište kriptovaluta je opalo u proceni, predvođeno padom ethera i Bitcoin Casha od 5%. Tokom proteklih 24 sata cena Bitcoin Cash, ethera, Ripplea i EOS-a pala je za 4 do 6%, dok je bitcoin ostao stabilan u regionu od 7.300 dolara. Uprkos Indeksu relativne jačine (RSI), cena bitcoina nije pala za više od 1% od njegovog blagog rasta 18. jula. Tokom 2017. godine, naročito u drugoj polovini godine, investitori su naglasili previsoku vrednost kriptovaluta, naročito bitcoina i ethera koji su dostigli 20.000 dolara i 1.500 dolara, što je ujedno i njihova najviša vrednost ikada. Sada kada je tržište palo više od 70% u proteklih sedam meseci, tržište kriptovaluta je počelo da dobija priliv investitora sa javnog tržišta, što je prikazano u skorijem rastu obima bitcoina. Dnevni trgovinski obim bitcoina i ethera porastao je na 5,6 milijardi dolara i 2,25 milijardi dolara, respektivno, sa 3,5 milijardi dolara i 1,3 milijarde dolara od prošle sedmice. Kratkoročni oporavak velikih digitalnih sredstava 18. jula imao je manji pad 19. jula, jer je većina tokena uz ether, Ripple, Bitcoin Cash, EOS, litecoin, IOTA, TRON i NEO pala zbog relativno velike marže. Dok je bitcoin sprečio kretanje nadole u ​​regionu od 6.200 dolara, tokeni poput Aion, Loom, Pover i Waltonchain zabeležili su gubitke u opsegu od 8 do 10%, nakon što su 19. jula zabeležili velike dobitke. Volumen tokena ostao je nizak kod velikih menjačnica poput Binance, što ukazuje na to da investitori još uvek nisu spremni da preuzmu trgovanje sa visokim rizikom i visokim povraćajem na kripto-tržištu, piše CCN. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 7.426,89 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 7.420,2 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 7.308,2 dolara.

Juče smo videli solidan rast ETH/USD iznad otpora od 500 dolara. Međutim, par se suočio sa snažnim prodajnim interesovanjem blizu nivoa od 515 dolara, što je rezultiralo naglim padom. Na 6-časovnom grafikonu ETH/USD, par je formirao kratkoročnu visoku vrednost na 515.09 dolara. Čini se da je glavna linija trenda otpora sprečila dobitke i gurnula cenu ispod 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg talasa od 466.08 dolara do visine od 515.09 dolara. Desio se proboj ispod podrške od 480 dolara, ali su kupci uspeli da drže gubitke blizu 470 dolara i kratkoročnu trend liniju rasta na istom grafikonu. Ispod ovoga, postoji ključna podrška u iznosu od 460 dolara i još jedna trend linija rasta. Uspešan proboj ispod 465 dolara i 460 dolara možda će vratiti cenu u zonu opadanja. Na 2-časovnom grafikonu, par je probio ključnu trend liniju uz podršku na 480 dolara. Kasnije je pronašao ponude blizu 470 dolara i trenutno se oporavlja prema otporu od 480 dolara (prethodna podrška). Iznad ovoga, cena će verovatno ponovo da poseti zonu otpora od 500 dolara. Da sumiramo, oštar pad ethera u odnosu na bitcoin povećao je pritisak na ETH/USD. Dalje, par mora da ostane iznad podrške od 460 dolara, u suprotnom postoji opasnost od vraćanja do 420 dolara, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 502,35 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 500,03 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 473 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0507 20.7.2018. Švajcarska CHF 101,3137 20.7.2018. SAD USD 101,2094 20.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.308,2 20.7.2018. Internet ETH 473 20.7.2018. Izvor: www.cex.io

