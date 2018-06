Vrednost kriptovaluta na dan 21.6.2018.

Bitcoin-ova 30-dnevna volatilnost smanjena je na oko 61% u odnosu na preko 150% koliko je bila u 2017. godini. Predsednik Blue Line Futures-a smatra da je to znak da je prodaja iscrpljena, a kriptovalute su u procesu propadanja. Ranije ovog meseca, hakovanje južnokorejske menjačnice Coinrail navodno je dovelo do oštrog pada cena kriptovalutnih sredstava. Juče, 20. juna, Bithumb, šesta po veličini menjačnica kriptovaluta po obimu trgovine, prijavila je da je hakovana i da se ukradeno 30 miliona dolara digitalnih valuta. Iako je to dovelo do trenutne rakcije, šteta je ograničena, što pokazuje da je intenzitet prodaje smanjen. Bitkoin pokušava da se povuče sa niskih nivoa. Ima veliki otpor u liniji nizbrdo. Dvadesetodnevni eksponencijalni prosek kretanja (EMA) se takođe nalazi iznad ove linije od 7.011 dolara. Ako se cene odbiju od otpor, verovatno će se ponoviti pad od 13. juna na nivou od 6.277,23 dolara. Ako rast uspe da iskoči iz 20-dnevnog EMA, par BTC/USD bi trebalo da se povuče na nivo od 7.700 dolara. Dvadesetodnevni EMA je izjednačen, što pokazuje da se pritisak prodaje smanjuje. Inicijalni rizik za dobitak nije privlačan, a veruje se da će Bitcoin biti ograničenog dometa i sa sadašnjih nivoa, oporavak može da se proširi na 8.500 dolara, a zatim na 10.000 dolara, piše Cointelegraph. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 6.526,1 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.717,7 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.681,8 dolara.

Juče smo razgovarali o tome kako bi ETH/USD mogao da se konsoliduje iznad nivoa od 520 dolara pre nego što bi se povećao prema 540 dolara i 550 dolara. Par je nedavno imao korekciju nadole, testirajući podršku od 520 dolara, a trenutno pokazuje znake još jednog pokreta prema gore. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, došlo je do korekcije nadole nakon što je cena trgovala i dostigla 548,12 dolara. ETH je padao i srušio nivoe od 530 dolara i 525 dolara. Bilo je čak i proboja ispod 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg talasa od 515,34 dolara do 548,12 dolara. Međutim, taj pad je bio zaštićen zonom podrške od 520 dolara. Ether-ova cena se trenutno kreće naviše i pokušava da se zatvori iznad trend linije pada sa otporom od 525 dolara na istom grafikonu. Sa druge strane, zona otpora od 540 dolara izgleda da predstavlja glavnu prepreku za više dobitaka. Sledeći ključni otpor je na 550 dolara, iznad kog će cena najverovatnije ubrzati dobitke. Dvočasovni grafikon ETH/USD sugeriše da je par dobro podržan iznad 500 dolara. Što je još važnije, postoji ključna trend linija rasta koja se formira uz podršku na 510 dolara. Dakle, ukoliko bude pad nastavio, cena možda može da pronađe podršku u iznosu od 510 dolara. Celokupno raspoloženje na tržištu je i dalje pozitivno, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 499,20 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 520,32 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 525,09 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1475 21.6.2018. Švajcarska CHF 102,3897 21.6.2018. SAD USD 102,2126 21.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.681,8 21.6.2018. Internet ETH 525,09 21.6.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet