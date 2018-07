Vrednost kriptovaluta na dan 25.7.2018.

Bitcoin je prvi put od maja izbio iznad 8.000 dolara, nakon izuzetnog preokreta, koji je u razmaku od dve sedmice zabeležio porast vrednosti kriptovaluta za više od 30%. Druge glavne kriptovalute, uključujući ethereum, ripple i EOS, uzdrmale su uobičajeni protokol tako što nisu pratile tržišna kretanja bitcoina. Samo bitcoin cash je pratio sa porastom od 5% tokom poslednjih 24 sata. Najnoviji rast cene Bitcoina označava mesec stabilnog oporavka, koji je pratio bitcoinov najgori početak godine. Njegova najnovija cena je i dalje daleko od onih visina iz 2017. godine, kada je brzo dostigao blizu 20.000 dolara uz izuzetan entuzijazam za digitalnu valutu. Analitičari su rekli da su pozitivne vesti pomogle u pokretanju rasta bitcoina, što će samo po sebi dovesti do dobrih vesti u svetu kriptovaluta. Neki stručnjaci su čak predvideli da će najnoviji rast moći da odvede bitcoin sve do 10.000 dolara. Matthew Newton, analitičar na trgovačkoj platformi eToro rekao je juče „Ako bi bitcoin mogao danas da zatvoriti preko 8.000 dolara, mogli bismo da imamo dobar potez prema 10.000 dolara.“ Analiza konkurentske platforme Finder.com takođe sugeriše da bi povećanje obima trgovanja moglo da stoji iza oporavka. „Ukupan obim trgovine kriptovaluta tokom poslednjih sedam dana bio je 105,5 milijardi dolara, u poređenju sa 81,7 milijardi dolara od prošle nedelje. Ovo je povećanje od 29% na nedeljnom nivou“, saopštila je firma u mejlu za The Independent. „Od pet najpoznatijih kovanica po obimu trgovanja, najveći porast su imali bitcoin cash i bitcoin, 77% i 33% respektivno“, piše Independent. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 7.397 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 7.723,2 dolara, odakle je u 10h došao do 7.942,5 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 7.934,6 dolara.

Juče smo razgovarali o važnom opsegu od oko 470 dolara i podršci od 455 dolara. ETH/USD je pao ispod podrške od 455 dolara, ali se naglo vratio i probio ključne otpore na 460 dolara i 470 dolara. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, par je pao ispod 450 dolara i trgovao na najnižem nivou od 446,74 dolara. Kasnije, par se konsolidovao blizu 450 dolara i naglo se oporavio. Probio je nivoe otpora od 455 dolara i 460 dolara kako bi započeo nov korak napred. Što je još važnije, cena Ethera je očistila ključni otpor na 470 dolara, što je otvorilo vrata za dalji rast. Cena je trgovala prema nivou od 480 dolara i juče uveče je konsolidovala dobit. Na 2-časovnom grafikonu ETH/USD, par je očistio glavnu trend liniju opadanja sa otporom od 460 dolara i porastao iznad 38,2% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada od 515,09 dolara do 440,85 dolara. Međutim, Ether mora da se kreće iznad otpora od 480 dolara i 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada kako bi potvrdio više kretanja prema 500 i 515 dolara. Ukoliko bi cena doživela korekciju nadole, mogla bi da nađe podršku u blizini prethodnog otpora na 470 dolara. Ispod ovoga sledeća bitna podrška iznosi 460 dolara. Ukupna struktura cena ukazuje na poboljšanje u kupovnom raspoloženju za ether iznad 460 dolara. Uspešno zatvaranje iznad otpora od 480 dolara možda će dodatno ubrzati dobitke, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 460 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 462,79 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 465,53 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0740 25.7.2018. Švajcarska CHF 101,7265 25.7.2018. SAD USD 101,0734 25.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.934,6 25.7.2018. Internet ETH 465,53 25.7.2018. Izvor: www.cex.io

