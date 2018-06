Vrednost kriptovaluta na dan 26.6.2018.

Startap kriptovaluta Tether je u ponedeljak izdao 250 miliona dolara u novim tokenima, što je izazvalo špekulacije da bi oporavak cene bitcoin-a mogao da ima veze sa tim. Blockchain podaci ukazuju na to da je Tether, tvorac kriptovaluta pod nazivom „stablecoin“ USDT (kolokvijalno nazvan tether), izdao 250 miliona novih tokena juče ujutru, 25. juna. USDT, koji je vezan za USD u razmeri 1 prema 1, služi kao proxy za fizički dolara u mnogim menjačnicama kriptovaluta, zahvaljujući činjenici da mnoge trgovačke platforme imaju poteškoće da ostvare bankarske odnose neophodne za držanje regularnih valuta u ime mušterija. Juče u toku dana, tether-ova vrednost od 4,2 milijarde dolara u obimu trgovanja bila je druga najviša među svim kriptovalutama, rangirajući se samo iza bitcoin-a. To što Tether izdaje nove tokene je indikacija da novi kapital ulazi na tržišta kriptovaluta, jer – makar prema kompaniji – tokeni se stvaraju kada pojedinci ili organizacije stavljaju u depozit fizičke dolare na tether-ove rezervne bankovne račune. Shodno tome, oslobađanje ovih tokena može biti indikator rasta cene bitcoin-a (i za šire tržište kriptovaluta), uzimajući u obzir, naravno, da bi vlasnik mogao da ih drži na neodređeno vreme pre nego što bi trgovao sa njima. Stvaranje 250 miliona novih tokena u ponedeljak označilo je prvo značajno puštanje tethera od 18. maja, kada je Tether izdao 250 miliona dolara u USDT-u. Cena bitcoin-a je porasla u danima nakon ovog događaja, sa 8.100 dolara 18. maja na 8.500 dolara 21. maja. Međutim, taj oporavak se pokazao kratkotrajnim, a cena bitcoin-a je izgubila više od 2.300 dolara u narednim nedeljama. Pitanja su se dugo gomilala oko solventnosti Tether-a, posebno pošto firma nikada nije objavila nezavisnu reviziju svog bilansa stanja. Međutim, prošle nedelje, pravna firma Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) objavila je izveštaj koji pokazuje da su USDT u potpunosti podržani fizičkim dolarima sačuvani na Theter-ovim računima u banci, od 1. juna. Iako nije potpuna revizija, izveštaj je bio važan korak ka odbacivanju tvrdnji da kompanija radi delimičnu rezervu, koristeći neobrađene tokene kako bi manipulisala bitcoin-om u ključnim tačkama tokom tržišnog ljuljanja. Token trenutno ima tržišnu kapitalizaciju koja cirkuliše od više od 2,6 milijardi dolara, što ga čini jedanaestom najvećom kriptovalutom. Prema Tetherovoj stranici „Transparentnosti“, firma drži više od 3 milijarde dolara na svojim rezervnim bankovnim računima, što ukazuje na to da bi mogla da izda oko 400 miliona dolara u novim tokenima bez prekoračenja svojih resursa, piše CCN. Jučerašnja vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila je 5.960 dolara. Danas bitcoin na otvaranju iznosi 6.277,7 dolara.

Juče je bilo reči o kontinuiranim gubicima ETH/USD ispod nivoa podrške od 450 dolara i 445 dolara. Par se pomerio dalje nadole i trgovao sa novim mesečnim minimumom od 421,80 dolara, pre nego što se uspešno oporavio. Počevši od 2-časovnog grafikona ETH/USD, par je probio obrazac uz podršku na 470 dolara, i naglo opao. Probio je nivoe podrške od 450 dolara i 445 dolara pre nego što je formirao nisku vrednost od 421,80 dolara. Cena je započela čvrst oporavak, a obrazac rasta formiran je na 421,80 dolara. Ether kupci uhvatili su zalet i gurnuli su cenu iznad 23,6% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada sa 548,12 dolara na 421,80 dolara. Štaviše, došlo je do proboja iznad ključne trend linije pada sa otporom od 450 dolara na istom grafikonu. Par je porastao iznad nivoa od 470 dolara pre nego što je dostigao vrednost od 473,12 dolara. Ether prodavci su štitili dodatne dobitke iznad 470 dolara i 38.2% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada. ETH/USD 30-minutni grafikon pokazuje kratkoročno odbijanje od 473,12 dolara. Međutim, cena je postavljena lepo iznad povezujuće trend linije sa podrškom od 452 dolara i horizontalnom podrškom od 450 dolara. Trenutna akcijska cena na 30-minutnom grafikonu je stabilna sa snažnom podrškom od 450 dolara, ispod koje se cena Ethera možda smanjuje na 435 dolara. Sa druge strane, dvosatna zatvaranja iznad 475 dolara mogla bi ubrzati dobitke ETH-a iznad 485 dolara i 490 dolara, piše Ethenews. Juče je novčić na otvaranju iznosio 448,49 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 457,89 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1409 26.6.2018. Švajcarska CHF 102,2069 26.6.2018. SAD USD 100,8458 26.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.277,7 26.6.2018. Internet ETH 457,89 26.6.2018. Izvor: www.cex.io

