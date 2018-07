Vrednost kriptovaluta na dan 26.7.2018.

Bitcoin je rastao u proseku 100 dolara svakog dana od početka jula, a za nešto više od tri nedelje dobio je preko 40% u vrednosti. Podaci sa CoinMarketCap-a otkrivaju izvanredan rast kriptovalute sa niske vrednosti od 6.000 dolara, što je usledilo nakon bitcoinovog najgoreg početka godine ikada. Neobično, impresivne dobitke nisu pratile druge velike kriptovalute, uključujući ethereum, ripple i EOS. Okretanje kola sreće prati predviđanja od nekoliko analitičara kriptovaluta koji su tvrdili da će pad cene dugoročno izgledati trivijalno. Cena bitcoina dostigla je više od 8.400 dolara u sredu, uprkos odluci američke Komisije za hartije od vrednosti (SEC) da odloži svoju odluku o bitcoinu. Odluka se odnosi na zahtev za odobravanje bitcoin ETF (exchange traded fund), koju je blokchain platforma SolidX zatražila preko Chicago Board Exchange-a. Analitičari predviđaju da bi bitcoin cena mogla dosta da skoči ako se ETF odobri, navodeći uvođenje zlatnog ETF-a pre 15 godina, kada je vrednost potrošne robe porasla za 300%. SEC je već odbacila prethodni bitcoin ETF zahtev od prošle godine, navodeći kao razlog za takvu odluku volatilnost bitcoina. Analitičari kriptovaluta se nadaju da će najnoviji dobitak signalizirati dugoročni povratak na rekordno visoke nivoe bitcoina sa kraja 2017. godine, a neki se čak i klade da bi valuta mogla da ode i dalje. Anthony Pompliano, osnivač Morgan Creek Digital Assets-a, dosledno je napravio pozitivna predviđanja cena bitcoina i posmatra najnovije dobitke kao priliku da opravda hrabru tvrdnju da bi kriptovaluta mogla da dostigne 50.000 dolara za manje od šest meseci. Ako se to dogodi, bitcoin bi trebalo da poraste znatno više od 100 dolara dnevno. Prosečna dobit od 261 dolara dnevno bi bila potrebna da bi se došlo do tog nivoa, piše Independent. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 7.723,2 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 7.934,6 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 8.289,7 dolara.

Juče popodne, došlo je do pozitivnih poteza kod ETH/USD iznad podrške od 460 dolara. Par je trgovao iznad otpora od 480 dolara, ali nije uspeo da zadrži dobitke. Na 2-časovnom grafikonu ETH/USD, par je dobio zamah iznad podrške od 460 dolara. Trgovalo se iznad otpora od 480 dolara i 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada od 515.09 dolara do 440.85 dolara. Međutim, kretanje nagore je bilo ograničeno trend linijom otpora na 484 dolara i 61.8% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada. Par je napravio nekoliko pokušaja da se kreće oko vrednosti od 484-485 dolara, ali kupci Ethera nisu uspeli da steknu kontrolu. Cena je počela da se spušta i probila je nivo od 480 dolara i uzlazni kanal sa podrškom od 478 dolara na 30-minutnom grafikonu. Međutim, 2-časovni grafikon pokazuje da postoji jaka podrška blizu nivoa od 470 dolara i 460 dolara. 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg talasa od 440.85 do nivoa 484.54 dolara je takođe oko 460 dolara. Prema tome, ukoliko se cena koriguje naniže, najverovatnije će se pronaći snažno kupovno interesovanje u blizini podrške od 460 dolara. Stopa otpora od 480 dolara i 485 dolara može nastaviti da sprečava dobit. Iznad ovog, cena bi mogla da dobije zamah prema 500 dolara i 515 dolara u bliskoj budućnosti, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 462,79 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 465,53 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 472,39 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0714 26.7.2018. Švajcarska CHF 101,4533 26.7.2018. SAD USD 100,6662 26.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.289,7 26.7.2018. Internet ETH 472,39 26.7.2018. Izvor: www.cex.io

