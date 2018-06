Vrednost kriptovaluta na dan 27.6.2018.

Bitcoin je nastavio da se stabilizuje u utorak nakon što je prodaja za vikend povukla cene na najniži nivo ove godine. Ali obnovljeni pritisak prodaje možda čeka odmah iza ugla, jer hedž fondovi kriptovaluta završavaju svoj prvi ciklus otkupa. Blockchain preduzetnik Spencer Bogart predviđa „veštačko“ suzbijanje cene bitcoin-a, 25. juna, kako se hedž fondovi bliže kraju njihovog zaključavanja. Govoreći CNBC-u, Bogart, koji je ranije ove sedmice tvrdio da će Bitcoin krajem godine biti iznad 10.000 dolara, upozorio je na „prinudnu prodaju“, što bi povuklo tržišta nadole. „Ako se vratimo u leto 2017. godine, kada su cene kriptovaluta cvetale, bilo je oko 100, 200, možda 300 novih kripto-hedž fondova koji su formirani“, rekao je za CNBC. „(Klijenti) govore: Hej, želim da otkupim iz tog fonda. To znači prinudna prodaja u ime svih ovih novih kripto-fondova koji su se pojavili. Mislim da bi to moglo dovesti cene do veštački izazvanog pada.“ Bitcoin se uspešno oporavio nakon što je u nedelju trgovao ispod 5.800 dolara, što je predstavljalo već predviđeni pada ispod 6.000 dolara, uprkos vestima o menjačnici Mt. Gox, koje više nema, okončao je ogromne prodaje koje su prethodno vukle cene nadole. „Stotine” hedž fondova počeli su da trguju pre godinu dana, pošto je Bitcoin počeo značajno da se povećava u vrednosti, objašnjava Bogart, ipak ostaje optimističan po pitanju budućeg tržišta, što znači da će bilo kakva potiskivanja i suzbijanja biti privremena. „Većina ljudi koji će čekati niže cene će na kraju platiti više cene nego danas, tako da mislim da je pravi potez da ne kalkulišu i prate ritam tržišta”, dodao je on, piše Cointelegraph. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 5.960 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.277,7 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.304,9 dolara.

Juče smo razgovarali o kratkoročnoj pozitivnoj pristrasnosti iznad podrške od 450 dolara. Međutim, ETH/USD nije uspeo da dobije nadmoć nad otpornom od 475 dolara i opao je ispod nivoa podrške od 460 dolara i 450 dolara. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, par je odbijen iznad 470 dolara i formirao je visoku vrednost od 473,49 dolara. Pokrenut je svež talas opadanja, a cena je pala ispod nivoa podrške od 460 dolara i 450 dolara. Što je još važnije, došlo je do probijanja ispod 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg talasa od 421.80 dolara do 473.49 dolara. Ukoliko se cena skrasi ispod 450 dolara, može biti više gubitaka prema 435 dolara i 425 dolara u bliskoj budućnosti. S druge strane, tu je trend linija pada i horizontalni otpor u blizini 455 dolara. Uspešni proboj iznad ovoga je potreban za novi talas nagore prema 470 dolara. Na 2-časovnom grafikonu ETH/USD, par se očigledno trudi da zadrži dobitke iznad 450 dolara i čini se da bi mogli ponovo dobiti podršku od 425 dolara. Sa druge strane, postoji međusobno povezivanje trend linije sa otporom od 470 dolara. Zbog toga se cena suočava sa preprekama od 455 dolara, 460 dolara i 470 dolara. Kratkoročna slika za Ether je neutralna prema opadanju, jer se tehnički indikatori nalaze na negativnoj teritoriji. Ključna podrška je blizu 425 dolara, gde je ETH/USD nedavno pao, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 448,49 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 457,89 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 458,41 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0611 27.6.2018. Švajcarska CHF 102,2086 27.6.2018. SAD USD 101,2878 27.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.304,9 27.6.2018. Internet ETH 458,41 27.6.2018. Izvor: www.cex.io

