Vrednost kriptovaluta na dan 28.6.2018.

Juče uveče, otac kriptovaluta se nalazio nešto malo iznad 6.000 dolara, što predstavlja pad od 200 dolara sa glavne trgovačke pozicije od prekjuče. Valuta je u poslednjih nekoliko dana prilično oscilirala, te je pala na 6.100 dolara, a potom se digla na 6.300 dolara pre nego što je došla do svojih sadašnjih gubitaka. Nije jasno kada će doći kraj sadašnjem padu na tržištu. Većina glavnih kriptovaluta nastavlja da pada dublje u crvenu zonu, a mala, ali ipak zapažena padanja se dešavaju gotovo svakodnevno. Ličnosti kao što su John McAfee, Brian Kelly i drugi nastavljaju da se trude da smire gužvu, ali ne možemo poricati da pad ima svoj put. Glavni trgovac Jordan Hiscott veruje da najgore nije gotovo za bitkoin, a da će valuta možda pasti na 5.000 dolara do kraja leta. Hiscott sugeriše da će rastući regulatorni krug u Japanu i dosadašnje hakovanje menjačnica tokom proteklih nekoliko nedelja imati ogroman uticaj na cenu bitcoin-a ovog leta. Štaviše, izgleda da kritična podrška leži na poziciji od 6.000 dolara, mada bi valuta mogla pasti čak i do 5.777 dolara nakon toga. Istovremeno, mnogi ostaju sigurni u budućnost bitcoin-a, i osećaju da se trenutni padovi cena svode proporcionalno. Direktor pravnih poslova Circle Claire Wells tvrdi da je rast cena bitcoin-a u narednim mesecima „neizbežan“ zahvaljujući predstojećoj regulaciji. Međutim, najveći problem je to što je bitcoin deo prostora koji se razvija i gde ima malo do nikakvih pravih odgovora, gde su brojke podeljene upravo po sredini, i gde valute koje pokazuju opadajuće ponašanje imaju isto toliko šanse da se popnu na vrh dok nastavljaju svoje putovanje u zaborav, piše Nulltx. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 6.277,7 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.304,9 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.158,2 dolara.

Juče uveče ETH je uglavnom bio u padu, jer nije uspeo da se podigne iznad nivoa otpora od 450 i 455 dolara. Valuta je i dalje u opasnosti od oštre opadajuće reakcije na nivo od 400 dolara. Počevši od dnevnog grafikona ETH/USD, par je u velikom padu, a svaka korekcija je bila ograničena. Mnoga odbijanja se mogu primetiti oko nivoa od 700 dolara, 600 dolara i 550 dolara, što signalizira dosledan trend pada. Par je nedavno trgovao najniže sa 421,80 dolara pre nego što se oporavio. Međutim, rast je bio ograničen i cena Ethera je nastavila svoj pad. Čini se da će cena možda pasti dalje kako bi testirala sledeću glavnu podršku na 400 dolara i liniju trenda podrške. Ako cena bude raskinula trend liniju i 400 dolara, možda će doći do teškog pada prema 350 dolara. Sa druge strane, postoji ključna trend linija pada sa trenutnim otporom od 500 dolara, što igra značajnu ulogu u ograničavanju oporavka. Ako je Ether sposoban da ga prevaziđe, mogli bismo da vidimo put ka značajnijem oporavku. Na 2-časovnom grafikonu, ETH/USD se stvarno bori da napravi potez rasta. Ether još uvek trguje iznad 421.80 dolara, ali će najverovatnije opasti u bliskoj budućnosti. Sve u svemu, trenutno stanje na tržištu je opadajuće i na 2-časovnom i dnevnom grafikonu. Otpori su na 450 dolara, 455 dolara, 470 dolara i 500 dolara, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 457,89 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 458,41 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 437,19 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0810 28.6.2018. Švajcarska CHF 102,3587 28.6.2018. SAD USD 102,1197 28.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.158,2 28.6.2018. Internet ETH 437,19 28.6.2018. Izvor: www.cex.io

