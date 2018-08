Vrednost kriptovaluta na dan 3.8.2018.

“Moguće je da je cena bitcoina pronašla dno, ali to ne mora nužno značiti da ide do novog najvišeg nivoa ikada do kraja godine.” Ovo je mišljenje Tuur Demeester, ekonomiste i trgovca bitcoinima, koji tvrdi u novom izveštaju da tržištu treba više vremena za apsorbovanje istorijskog 36-mesečnog oporavka koji je nosio cenu bitcoina od ispod 250 dolara na vrh do tik ispod 20.000 dolara u decembru 2017. Demeter tvrdi da će se 2018. godina verovatno zapamtiti kao doba gde su se gomilali problemi, u trenutku kada investitori koji su tu samo kada vrednost raste (samo u dobru) likvidirali ono što su držali u posedu, regulatorni organi počeli da prate situaciju nakon prošlogodišnjeg oporavka, a usput se nastavlja razvoj infrastrukture.

Tuur ovaj slučaj zasniva na nekoliko faktora, počev od činjenice da pejzaž bitcoina postaje sve konkurentniji, čak i dok cena BTC-a nastavlja da opada. Procenjuje da su rudari bitcoina doživeli pad profitabilnosti od 90% od januara i odgovorni su za „značajnu količinu“ pritiska prodaje na tržištu. Iako rudari vrše pritisak na tržište, ni investitori niti institucije ne pružaju dovoljno podrške za kupovinu kako bi napravili još jedan rekordni oporavak koji bi se mogao desiti u bliskoj budućnosti, piše CCN. Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 8.095,4 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 7.602,2 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 7.682 dolara.

Juče smo razgovarali o dva ključna otpora na 425 dolara i 430 dolara za ETH/USD. Par je pokušao da se oporavi, ali nije uspeo da nadmaši prepreku od 430 dolara i pao je ispod niskog nivoa od prekjuče. Gledajući 12-časovni grafikon ETH/USD, par je započeo veliki talas opadanja nakon što je prekinuo kritičnu trend liniju rasta sa podrškom od 465 dolara. Grafikon pokazuje da se cena smirila ispod 450 dolara podrške. Ether se sada približava značajnoj podršci u blizini poslednjeg niskog nivoa od 405,29 dolara, ispod koga bi cena mogla da testira nivo od 400 dolara. Ukoliko kupci ne uspeju da odbrane podršku od 400 dolara, to bi moglo eventualno da gurne cenu u srednjoročnom trendu nadole prema podršci od 350 dolara.



Padajući na 2-časovni grafikon ETH/USD, par se suočio sa snažnim otporom blizu 425 dolara i 430 dolara. Cena je pala na nov nizak nivo od 408,04 dolara i trenutno se konsoliduje blizu 410 dolara. Sa druge strane, nalazi se ključni otpor u blizini 425 dolara i trend linije opadanja. Da bi se oporavila, cena Ethera mora da prevaziđe trend liniju, 425 dolara i 23,6% Fibonačijevog nivoa povlačenja poslednjeg pada sa 469,05 dolara na 408,04 dolara. Kretanje cene u globalu nagoveštava više opadanja, ali regija podrške od 400 dolara drži ključ za sledeći potez ETH/USD u bliskoj budućnosti, piše Ethnews. Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila 447,44 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 422,75 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 421,60 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0619 3.8.2018. Švajcarska CHF 102,2801 3.8.2018. SAD USD 101,8477 3.8.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.682 3.8.2018. Internet ETH 421,60 3.8.2018. Izvor: www.cex.io

Podelite s prijateljima

Tweet