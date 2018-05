Vrednost kriptovaluta na dan 30.5.2018.

Juče prepodne je cena bitcoin-a pala na 7.040 dolara, na novi ovomesečni niski nivo. Kasnije u toku jučerašnjeg dana, BTC se oporavio na 7.450 dolara, ali bez obzira na novoformirani optimizam na tržištu, još uvek je prerano zaključiti početak novog tržišnog rasta. Analitičari očekuju da će cena bitcoin-a pasti ispod vrednosti od 7.000 dolara u bliskoj budućnosti pre nego što se povrati na srednji nivo podrške na 10.000 dolara i 12.000 dolara. BTC je 29. maja je bio blizu da padne ispod nivoa od 7.000 dolara s obzirom da je vrednost pala na 7.040 dolara. Nekoliko sati kasnije, BTC se relativno brzo oporavio sa 7.050 dolara na 7.450 dolara, ali njegov kratkoročni korektivni rast nije dovoljno uverljiv na osnovu njegovog obima i trenda cene da bi se zaključilo da se formira novi trend rasta na tržištu. Uprkos snažnim performansama bitcoin-a 29. maja, verovatno je da će tržište kriptovaluta nastaviti da pada sve dok glavne kriptovalute ne nađu jak nivo podrške, i dno od kog će da se odbije. Za bitcoin, kratkoročno dno će verovatno biti niska vrednost od 6.000 dolara, barem kratkoročno, piše CCN. Prekjuče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.455 dolara, dok je juče na otvaranju iznosio 7.369,2 dolara. Današnja vrednost bitcoina na otvaranju berze je 7.246,1 dolara.

Iako se čini da se većina kriptovaluta oporavlja, ostaje da se vidi koliko će dugo trajati ovaj zamah. Čak su i glavne valute juče u toku dana zabeležile pristojan rast, na primer, cena ethereum-a je veća za 4,57%, što vrednost još jednom potiskuje na 560 dolara. Svako ko je pratio cenu ethereum-a tokom 2018. godine primetio je prilično zabrinjavajući trend. Slično kao kod većine drugih kriptovaluta, cena ethereum-a značajno je opala u poređenju sa svojim najnovijim visokim nivoom krajem 2017. godine. Nije potpuno iznenađujuće, pošto ethereum – zajedno sa ostalim valutama – prvenstveno prati bitcoin cenovni zamah. Poslednjih sedam dana u ovom pogledu nije bilo nista drugačije. Preciznije, cena ethereum-a je pala sa preko 650 dolara do 530 dolara. To nije trend koji većina špekulatora čeka, iako nema puno toga što se može uraditi u vezi sa trenutnom situacijom. Zahvaljujući ovom poslednjem porastu od 4,57%, cena ethereum-a uspešno je porasla na 560 dolara. To je privremeni trend rasta koji će najverovatnije biti praćen padom. Ako su prethodni trendovi indikacije, nećemo imati mesta za bilo kakav pozitivan zamah. Čak i tako, ovaj put može biti drugačiji, jer vrednosti kriptovaluta ostaju nepredvidive. Sa 243 milijarde dolara u 24-časovnom obimu trgovanja, izgleda da je potražnja za etherom podignuta. To nije značajan porast u odnosu na prethodne dane, ali trenutni trend je i dalje mnogo bolji u odnosu na ono što bi većina ljudi očekivalo. Sa sadašnjim momentom na mestu, biće zanimljivo videti koliko dugo moć može ostati na mestu. Kao što je to uvek slučaj, nema puno smisla praviti bilo kakva predviđanja u vezi sa cenom ethereum-a. Sve dok bitcoin vrednost ostaje donekle u zelenoj zoni, većina altcoin-a će uspeti. Čak i tako, uvek postoji šansa da se sve ove kratke dobiti potiru. Kriptovalute su čudno tržište, i ta situacija se neće uskoro promeniti, piše Merkle. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 600,43 dolara, dok je jućerašnja vrednost na otvaranju iznosila 544,98 dolara. Danas je ethereum otvorio berzu sa 529,60 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1771 30.5.2018. Švajcarska CHF 103,1124 30.5.2018. SAD USD 102,3888 30.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.246,1 30.5.2018. Internet ETH 529,60 30.5.2018. Izvor: www.cex.io

