Vrednost kriptovaluta na dan 31.5.2018.

Cena bitcoin-a povećana je za oko 6,5%, od njegovog pada na 7.040 dolara 30. maja, stabilizacijom u regionu od 7.500 dolara. Naravno, s obzirom na cenu bitcoin-a, celo tržište kriptovaluta pratilo je trend rasta cene dominantne kriptovalute, što je dovelo do toga da i velike kriptovalute i tokeni se povećaju od tri do 10%. Srednjoročni trend cene bitcoin-a i dalje ostaje u trendu opadanja, a moguće je da će BTC pasti ispod regiona od 7.000 dolara pre nego što započne trend rasta. Ako BTC probije nivo od 7.600 dolara i nastavi da se kreće prema 7.800 dolara, verovatno će to biti početak srednjoročnog trenda rasta, ali ako BTC ne uspe da održi zamah u regionu od 7.500 dolara, BTC će se verovatno vratiti na donji kraj regiona od 7.000 dolara i eventualno do 6.000 dolara. Prekjuče je za 30 minuta, bitcoin cena porasla sa 7.040 na 7.500 dolara (29. maja), ali od tada cena je ostala u istom regionu bez ikakvog značajnog kretanja. Odavde je verovatno da će BTC padati na donji kraj od 7.000 dolara, testirati srednjih 6.000 dolara kao srednjoročni nivo podrške i pripremiti postepeno povećanje sa druge polovine nivoa od 6.000 dolara do glavnih nivoa podrške od 10.000 dolara i 12.000 dolara. Dok srednjoročna i dugoročna budućnost bitcoin-a ostaje obećavajući s obzirom na pozitivna kretanja u sektoru kriptovaluta, malo je verovatno da se BTC oporavi sa sadašnjeg nivoa na 10.000 dolara, piše CCN. Prekjuče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.369,2 dolara, dok je juče na otvaranju iznosio 7.246,1 dolara. Današnja vrednost bitcoina na otvaranju berze je 7.555,8 dolara.

Prekjuče smo primetili da će uspešno dnevno zatvaranje iznad vrednosti od 550 dolara moći poboljšati cenu ethera. Novčić je završio iznad 550 dolara i trgovao iznad nivoa otpora od 570 dolara. Gledajući 6-satni grafikon ETH/USD, par je imao pristojan trend rasta, nakon što je osnovao bazu od 505 dolara. Probio je ključnu opadajuću trend liniju sa otporom od 550 dolara kako bi prešao u zonu rasta. Pored toga, cena Ethera se zaustavila iznad 23,6% Fibonačijeve linije povlačenja, od poslednjeg pada od najviše vrednosti 722,63 dolara do najniže 505,669 dolara, što je pozitivan znak. Međutim, potez na gore je bio ograničen 38,2% Fibonačijeve linije povlačenja tog pada, što je blizu 585-587 dolara. Štaviše, uspostavlja se nova linija trenda opadanja sa otporom od 580 dolara na 2-časovnom grafikonu ETH/USD. Uspešno probijanje iznad trend linije otopra i nedavno visoku vrednost od 585,02 dolara moglo bi očistiti put za dalji oporavak ether-a. Sa druge strane, sledeća velika prepreka za kupce je blizu 600 i 605 dolara. Dalje iznad 605 dolara, cena možda može da se poveća prema otporu od 650 dolara. Ali, uporna slabost ispod podrške od 550 dolara bi mogla da utiče na proširenje korektivnog kretanja ETH/USD prema nivou od 540 dolara, piše ETHnews. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 544,98 dolara, dok je jućerašnja vrednost na otvaranju iznosila 529,60 dolara. Danas je ethereum otvorio berzu sa 570,03 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1610 31.5.2018. Švajcarska CHF 102,4458 31.5.2018. SAD USD 101,2953 31.5.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.555,8 31.5.2018. Internet ETH 570,03 31.5.2018. Izvor: www.cex.io

