Vrednost kriptovaluta na dan 4.10.2018.

Kako izveštava CNBC, Mike Novogratz, milijarder osnivač Galaxy Digital izjavio je na događaju Economist Financial Disrupted na Menhetnu da ne očekuje da će cena bitcoina probiti nivo od 9.000 dolara do kraja ove godine. U jednom trenutku tokom prošlogodišnjeg rasta, Novogratz je predviđao da bi cena bitcoina mogla da dostigne 40.000 dolara u 2018. godini, sa ukupnom tržišnom kapitalizacijom koja bi prešla preko 2 biliona dolara. On je kasnije smanjio tu prognozu na 800 milijardi dolara, ukazujući na to da je smatrao da će tržište kriptovaluta završiti godinu na istom nivou kada je imalo najvišu vrednost ikada. Krajem jula, još jednom je smanjio prognoze, navodeći da tržište neće dostići 800 milijardi dolara za još jednu kalendarsku godinu. Sada, očekuje da će cena bitcoina uhvatiti pravi zamah tokom prvog i drugog kvartala 2019. i preći prag od 10.000 dolara u nekom trenutku u tom vremenskom okviru, piše CCN. Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 6.591,1 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.576 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.484,9 dolara.

Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila je 229,15 dolara. Juče je novčić na otvaranju iznosio 229,30 dolara, dok danas ethereum otvara sa vrednošću od 219,73 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,5287 4.10.2018. Švajcarska CHF 104,0912 4.10.2018. SAD USD 103,3110 4.10.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.484,9 4.10.2018. Internet ETH 219,73 4.10.2018. Izvor: www.cex.io

