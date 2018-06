Vrednost kriptovaluta na dan 5.6.2018.

Raspon od 7.400 – 7.600 dolara se ispostavio kao težak za kralja kriptovaluta. Bitcoin se bori da zadrži svoj položaj u srednjem segmentu od 6.000 do 7.000 dolara, a opet je pao za 200 dolara ispod gde je trgovao u nedelju popodne. Ova pozicija je prethodno bila održavana otprilike dva dana, i bilo je pitanje da li će bitcoin ponovo uspeti da dostigne 8.000 dolara. Izgleda da se to neće desiti s obzirom da je bitcoin na kraju izgubio podršku, i još jednom se bori da pređe preko 7.600 dolara. Jedan izvor sugeriše da će valuta verovatno naći podršku gde se trenutno nalazi (između 7.400 i 7.500 dolara), a da bi odgovarajući rast mogao da gura valutu do 7.900 dolara. Međutim, ako trend pada bude nastavio, bitcoin bi mogao ponovo da se vrati na čak 7.000 dolara u narednim sedmicama. Čudno, međutim, bitcoin sada dobija podršku od kompjuterskog mogula, Steve Wozniak-a, od koga se to nije očekivalo. Iako je suosnivač kompanije Apple u prošlosti pričao pozitivno prema Ethereum-u, Wozniak je bio relativno tih kada je u pitanju bitcoin. To se sve promenilo u intervjuu za CNBC, kada je izrazio nadu da će bitcoin postati jedinstvena, globalna valuta u narednih deset godina. Upoređujući ga sa balonom zvanim internet sredinom devedesetih godina, Wozniak kaže da je uveren da bi cena i vrednost bitcoin-a mogla ponovo da se digne. On se takođe pozvao na CEO Twitter-a, Jack Dorsey, i njegovu prethodna izjava da bitcoin može da učini baš to što sada tvrdi Wozniak – da postane jedinstvena valuta za sve zemlje u narednih deset godina, piše Nulltx. Juče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.750 dolara, dok je danas na otvaranju iznosio 7.664,6 dolara.

Postoji važna trend linija pada sa otporom blizu 625 dolara na 12-satnom grafikonu ETH/USD. Par se popeo iznad psihološkog nivoa od 600 dolara, ali se trudio da probije trend otpora i formira kratkoročni maksimum od 628,21 dolara. Gledajući 30-minutni grafikon ETH/USD, došlo se do oštrog koraka iznad otpora od 600 dolara. Cena je trgovala iznad nivoa od 625 dolara, ali nije uspela da ostvari dobit. Novi mesečni maksimum formiran je na 628,21 dolara pre nego što je cena započela korekciju nadole. Ether je odbio i srušio povezujuću trend liniju rasta na 618 dolara i horizontalnu podršku na 610 dolara. Cena je juče uveče trgovala ispod 600 dolara sa otporom od 605 dolara i trend linijom opadanja. Iznad ovoga, nalazila se horizontalna podrška od 610 dolara koja bi mogla da spreči uspon. Prelazak na 2-satni grafikon ETH/USD, par se približava ključnoj oblasti za podršku blizu 580. Na istom grafikonu postoji i velika linija trenda sa podrškom od 585 dolara. Prema tome, svako dalje opadanje prema 585 dolara i 580 dolara verovatno će se suočiti sa snažnom kamatnom stopom kupovine. Ukoliko cena Ether-a ne uspe da zadrži 580 dolara, može se desiti oštar pad prema 550 dolara. Sa druge strane, ETH/USD se suočava sa otporima blizu 605, 610 i 625 dolara. Uspešno zatvaranje iznad 625 dolara, najverovatnije će otvoriti vrata za pomicanje prema sledećoj barijeri od 640 dolara, piše Ethnews. Juče je ethereum otvorio vrednošću od 605.86 dolara, dok je danas na otvaranju iznosila 610,42 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1249 5.6.2018. Švajcarska CHF 102,1312 5.6.2018. SAD USD 101,0478 5.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.664,6 5.6.2018. Internet ETH 610,42 5.6.2018. Izvor: www.cex.io

