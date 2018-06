Vrednost kriptovaluta na dan 6.6.2018.

U izveštaju od prekjuče, CCN je napomenuo da je 7.700 dolara važan nivo podrške za bitcoin i da ako BTC ne uspe da obezbedi zamah iznad 7.700 dolara, verovatan je kratkoročni pad u region od 6.000 dolara. Juče, 5. juna, bitcoin je pao na 7.400 dolara, povećavajući verovatnoću daljeg pada na 6.900 dolara. Još 12. aprila, BTC-ova korektivna putanja se produžila sa 6.900 dolara na 9.900 dolara, ali je na kraju došla do kraja nakon što je BTC propustio da testira nivo podrške od 10.000 dolara. Tokom aprila, cena BTC-a je naglo pala sa 11.700 dolara na 6.900 dolara, što je dovelo do panike. Brza korektivna putanja BTC-a sa 6.900 dolara na 9.900 dolara ubedila je investitore da je sledeći trend rasta bitcoin-a neizbežan. Međutim, mali obim trgovanja BTC-a i snažan pad odbacili su trend rasta da ne preuzme tržište, pokrećući još jednu korekciju. Ako BTC padne ispod vrednosti od 7.200 dolara u narednih 24 sata, pad u regionu od 6.000 dolara je neizbežan. Ako BTC padne na viši kraj regiona od 6.000 dolara, iznenadni porast volumena trgovine izazvan korektivnom putanjom je moguća situacija, slično putanji BTC-a 12. aprila. Ako BTC padne na donji kraj od 6.000 dolara, polako opadajući sa višeg nivoa od 6.900 dolara, to može dovesti do toga da BTC pokrene srednjoročni oporavak tokom juna, bez kratkoročnog vraćanja. Takođe je moguće da se BTC snažno vrati na 6.530 dolara, region u kojem je pokrenuta poslednja korektivna putanja 12. aprila. Početkom aprila, postojala su neka značajna povećanja u volumenu koja su navela investitore da budu optimistični u vezi sa kratkoročnim trendom BTC-a. Od nedavno, obim trgovine BTC-a je bio znatno nizak, smanjujući verovatnoću kratkoročnog povratka u region od 8.000 dolara. Prodaja investitora nije zadovoljila povećanje potražnje i kod malih i velikih investitora, što se vidi u dnevnom obimu trgovanja. Međutim, tržište kriptovaluta je izuzetno nestabilno, a ulaz nekih velikih investitora mogao bi da utiče na tržište, naročito u ovakvom periodu, dok je obim BTC-a i dalje prilično nizak. Pad BTC-a na 6.900 dolara bi mogao da dovede investitore u paniku, ali bi brz povratak, kako se videlo 12. aprila, mogao odmah da povede BTC nazad na 8.000 dolara, piše CCN. Prekjuče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.750 dolara, dok je juče na otvaranju iznosio 7.664,6 dolara. Danas je započeo vrednošću od 7.512,2 dolara.

Cena Ethereum-a juče uspela je da se kreće čvrsto u zelenoj zoni, nakon slabog početka trgovanja. U drugoj fazi trgovanja, ETH je bio iznad 3%, pomerajući se iznad nivoa od 600 dolara nakon prodaje u ponedeljak. ETH, kao i nekoliko drugih velikih altcoin-a, kreće se u okviru uzlaznog kanala, cenovna akcija je to poštovala od 29. maja. U tom periodu, Ethereum je uspeo da osvoji preko 20%, zahvaljujući pristojnom trendu rasta zabeleženom prošle nedelje. S obzirom na skorašnji skok, veći otpor se vidi kod ETH, a cena se trenutno nalazi u ranom stadijumu zone snabdevanja. ETH ide trasom od 608 do 631 dolara, a valuta je počela da gubi značaj unutar ovog regiona od 3. do 4. juna. Podrška se vidi na 600 dolara, piše FXStreet. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 605.86 dolara, dok je juče na otvaranju iznosila 610,42 dolara. Današnja vrednost na otvaranju je 591,98 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1298 6.6.2018. Švajcarska CHF 102,3123 6.6.2018. SAD USD 100,7933 6.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.512,2 6.6.2018. Internet ETH 591,98 6.6.2018. Izvor: www.cex.io

