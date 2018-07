Vrednost kriptovaluta na dan 6.7.2018.

Juče uveče, otac kriptovaluta, bitcoin, pao je na oko 6.400 dolara, što je otprilike 200 dolara manje nego što je bilo prekjuče popodne. Svi entuzijasti su bili prijatno iznenađeni kad su videli na početku sedmice da je valuta skočila na 6.600 dolara. Međutim, stvari su počele da izgledaju malo zabrinjavajuće kada je 6.500 ušlo u igru, a bitcoin je pao za oko 100 dolara u roku od 24 sata. Kasnije, bitcoin je skočio ponovo na 6.600 dolara, odakle je kasnije uveče opet pao ali za 200 dolara. Izgleda da trgovci možda ne moraju još uvek da budu previše zabrinuti. Bitcoin verovatno prolazi kroz blage izmene i korekcije tokom ovog sedmodnevnog perioda, jer pokušava da se oporavi od nivao 5.800 dolara koji ga je pogodio prošle nedelje. Takav drastičan pad, sigurno će biti rupa u planovima bitcoina, i verovatno je potrebno vreme da se popravi. Međutim, neki investitori gube poverenje kada je u pitanju cena sa kojom će dočekati kraj godine. Nekoliko meseci, analitičar Fundstrat-a, Tom Lee, insistirao je da će valuta završiti 2018. po ceni od oko 25.000 dolara. Uprkos beskonačnim oscilacijama i nestabilnosti, Lee je zadržao svoje predviđanje. Sada, finansijski stručnjak se ipak malo predomislio. Iako još uvek veruje da bi bitcoin mogao da završi godinu sa više od 20.000 dolara, nije toliko siguran u 25.000 dolara, i vraća svoje prognoze za oko 20%. Sada objašnjava da će bitcoin završiti 2018. po ceni od oko 22.000 dolara, piše Nulltx. Prekjuče je vrednost bitcoin-a na otvaranju iznosila 6.627,1 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 6.493,1 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 6.620,8 dolara.

Juče popodne, ETH je opadao i uglavnom se pomerao ispod otpora od 485 dolara. ETH formira raspon i verovatno se priprema za sledeći presudan potez. Počevši od 6-časovnog grafikona ETH/USD, par je formirao ključno dno sa 405,29 dolara i popeo se iznad pivot linije od 450 dolara. Postojao je i proboj iznad 50% Fibonačijevog nivoa povlačenja pada od 548,12 dolara do 405,29 dolara. Etherova cena je trgovala iznad otpora od 475 dolara, ali se suočila sa jakim prodajnim interesom blizu nivoa od 485 dolara i trend linijom pada na istom grafikonu. Bilo je nekoliko pokušaja da se prevaziđe trend linija, ali kupci Ethera nisu uspeli da dobiju zamah iznad 480 dolara. Kao rezultat toga, cena je započela fazu konsolidacije sa korektivnim potezom prema podršci od 460 dolara. Na 2-satnom grafikonu ETH/USD, čini se da je formiran značajan obrazac proboja sa otporom blizu 480 dolara i podrškom od 460-465 dolara. Ako bi cena prekinula otpor od 485 dolara, moglo bi doći do pristojnog oporavka iznad barijere od 500 dolara. Ako se to ne desi, postoji rizik od pada ispod podrške od 460 dolara. Aktuelna akcija cena ukazuje na neprekidno odbacivanje oko 480 dolara, što može dovesti do brze reakcije pada, piše Ethnews. Vrednost ethereum-a na otvaranju prekjuče bila 481,45 dolara, a juče je novčić na otvaranju iznosio 461,06 dolara. Danas ethereum otvara sa vrednošću od 470,66 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,0230 6.7.2018. Švajcarska CHF 101,5426 6.7.2018. SAD USD 100,9261 6.7.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.620,8 6.7.2018. Internet ETH 470,66 6.7.2018. Izvor: www.cex.io

