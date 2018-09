Vrednost kriptovaluta na dan 6.9.2018.

Bitcoin i druge velike kriptovalute padaju u iznenadnom kolapsu na tržištu. Posle nekoliko nedelja stabilnih dobitaka, bitcoin je u sredu ujutru pao za više od 300 dolara za sat vremena, pri čemu su ethereum, ripple i bitcoin cash, pratili njegovo kretanje. Do četvrtka ujutru, bitcoin je pao za 1.000 dolara za samo 24 sata. Razlog za nagli pad cene nije bio očigledan, mada su neki analitičari rekli da panična prodaja može da doprinese padu vrednosti bitcoina. Drugi faktori koji potencijalno doprinose padu uključuju izveštaj da Goldman Sachs odustaje od planova za stvaranjem sektora za trgovinu kriptovalutama, piše Independent. Prekjuče je vrednost bitcoina na otvaranju iznosila 7.161 dolara, dok je jučerašnja vrednost na otvaranju iznosila 7.200 dolara. Današnja vrednost na otvaranju iznosi 7.305,1 dolara, odakle je oko 9:40h pala ispod granice od 7.000 dolara na 6.437,5.

Dok je bitcoin pao za oko 12%, najteže pogođeni promenom na tržištu su ethereum, ripple, bitcoin cash i EOS, što je sve palo za oko 20%. Bitcoin i dalje trguje više nego što je to bio slučaj u ovom trenutku prošle godine, iako je daleko od vrednosti koliko je iznosio u decembru 2017. godine, kada je dostigao blizu 20.000 dolara. Od tada, bitcoin je bio u neprekidnom opadanju do sadašnje cene od oko 7.000 dolara, mada je doživeo period relativne stabilnosti u poslednjih nekoliko meseci. Najbitnije je da je bitcoin bio imuniji na negativnu štampu u 2018. godini, nego što je to bio ranije kada je imalo veliki uticaj na tržišna kretanja. Vrednost ethereuma na otvaranju prekjuče bila je 285,18 dolara. Juče je novčić na otvaranju iznosio 282,68 dolara, dok danas ethereum otvara sa vrednošću od 281,03 dolara, dok je već u 9:40h pao na 229,35.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1374 6.9.2018. Švajcarska CHF 104,5834 6.9.2018. SAD USD 101,5624 6.9.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.305,1 6.9.2018. Internet ETH 281,03 6.9.2018. Izvor: www.cex.io

