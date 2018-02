Vrednost kriptovaluta na dan 7.2.2018.

Svakako da je poslednjih 24 sata bilo turbulentno za finansijska tržišta, a posebno za industriju kriptovaluta. Bitcoin je zabeležio rast u utorak popodne, oporavljajući se od najnižeg pada za više od dva meseca. Rast je usledio nakon svedočenja dva predsedavajuća iz Senate Banking Committee koji je ukazao na to da vlada SAD-a pokušava da uskladi svoje napore za regulisanje bitcoin-a. Međutim, na sreću za trgovce kriptovalutama, one su se vratile iz svog oštrog pada. Bitcoin se popravio za 12 odsto na 7.763 dolara, i trgovao je blizu 7.600 dolara prema CoinDesk-u. Ovo je bio priličan preokret za najveću kriptovalutu na svetu nakon što je juče pala ispod 6.000 dolara, prenosi CNBC. Kako ova situacija utiče na vrednosti vidimo iz dana u dan pa je tako prekjuče bitcoin otvorio sa 9.539,9 dolara. Juče je otvorio vrednošću od 8.356,2 dolara, odakle je već oko 9:15h pao na 6.283,6 dolara. Danas je bitvoin otvorio vrednošću od 6.338,2 dolara, odakle je krenuo uzlaznom putanjom negde oko 9:30h i bio na 8.100 dolara.

Vrednost ethereum-a porasla je za 10,5% na 769,20 dolara, podižući tržišnu kapitalizaciju na 75 milijardi dolara. Kao i bitcoin, ethereum se brzo oporavio posle pada od 574 dolara tokom trgovine juče. Treća najveća kriptovaluta na svetu, ripple, za to vreme je porast 5,7% na 75,4 američkih centi. Tržišna kapitalizacija Ripple-a sada se poboljšala na 29,4 milijarde dolara nakon što se novčić oporavio sa niskih 58,8 američkih centi. Od vrha do dna, to je ogromna zarada od 28%, piše TheMotleyFool. Ethereum, je prekjuče otvorio sa 995,01 dolara. Juče je ta vrednost bila 852,02 dolara, odakle je već oko 9:15h pao na 596,64 dolara. Danas je otvorio vrednosšću od 597,93 dolara, odakle je ponovo krenuo uzlaznom putanjom negde oko 9:30h i bio na 815,89 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,7272 7.2.2018. Švajcarska CHF 102,5101 7.2.2018. SAD USD 95,8018 7.2.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 6.338,2 7.2.2018. Internet ETH 597,93 7.2.2018. Izvor: www.cex.io

