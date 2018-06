Vrednost kriptovaluta na dan 7.6.2018.

Cena bitcoin-a se povećala sa 7.300 dolara na 7.600 dolara juče u toku dana, što je izazvalo optimizam u pogledu kratkoročnog rasta bitcoin-a. Probijanje do 7.800 dolara mogao bi da potvrdi kratkoročnu putanju za bitcoin, dok bi pad ispod nivoa od 7.500 dolara mogao da ga vrati u region od 7.300 dolara, čime bi vrednost od 6.000 dolara mogla da bude opet moguća. Cenovni trend bitcoin-a i predviđanja analitičara su uslovljeni zbog malog volumena BTC-a. Iako je BTC sprečio dalje opadanje u regionu od 6.000 dolara, kada se povukao sa 7.300 dolara na 7.600 dolara, obim je ostao gotovo identičan onome od prekjuče. Iako se vrednovanje tržišta kriptovaluta poboljšalo, stanje tržišta ostaje isto. Probijanje do 7.800 dolara bi efikasno premašilo opadajuću liniju koja traje mesec dana, od 5. maja do 5. juna, što predstavlja potencijalni oporavak za BTC u kratkom i srednjem roku. Korektivni oporavak BTC-a od 7.040 dolara se završio na 7.500 dolara, ali na osnovu dnevne putanje BTC-a, a uzimajući u obzir njegovu stabilnost u proteklih sedam dana, moguće je da BTC dobije zamah u narednim danima i ponovo uđe region od 8.000 dolara. Još 20. marta, BTC je smanjio opadajuću trend liniju od 4. marta, uz jak rast u obimu i ceni. U roku od pet dana, cena BTC-a se povećala sa 7.800 dolara na 9.200 dolara. Međutim, u periodu od 15 dana, cena BTC-a se smanjila sa 9.200 dolara na 6.500 dolara, iako je korektivni oporavak bio podržan jakim obimom. Ako BTC bude mogao da zabeleži postepeno povećanje obima i vrednosti tokom juna i uspostaviti jaku osnovu za potencijalni srednjoročni oporavak, moguće je da se BTC vraća na svoje ranije nivoe do kraja 2018. godine, i eventualno do 20.000 dolara. Međutim, ako BTC ne može da održi svoj zamah i padne ispod vrednosti od 7.000 dolara, pad na donji kraj od 6.000 dolara je i dalje mogućnost, piše CCN. Prekjuče je bitcoin otvorio berzu vrednošću 7.664,6 dolara, dok je juče na otvaranju iznosio 7.512,2 dolara. Danas je započeo vrednošću od 7.629,9 dolara.

Cena Ethereum-a je stagnirala u sredu i vratila se u zonu od 608-630 dolara. Uprkos tome što se Ethereum vraćao u ovu prodajnu oblast, akcije cena su nedavno formirale rast. Cena ETH/USD nastavila je da se kreće unutar rastućeg kanala, gledajući veću sliku u 60-minutnom vremenskom okviru. Od kada je vrednost uspela da se odupre trend liniji pada i skoči preko 4% u utorak, akcija cena se smanjila u rasponu, što bi značilo da bi još jedan proboj mogao biti u toku. S obzirom na nedavno ponašanje kao što je pomenuto gore, rast pokušavati da probije jaku zonu snabdevanja, uskoro. Otpor se odmah vidi na 608-610 dolara u gornjoj liniji trenda, a zatim u zoni od 608-630 dolara. Podrška se vidi na 602 dolara, piše FXStreet. Prekjuče je ethereum otvorio vrednošću od 610,42 dolara, dok je juče na otvaranju iznosila 591,98 dolara. Današnja vrednost na otvaranju je 606,40 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,1232 7.6.2018. Švajcarska CHF 101,6026 7.6.2018. SAD USD 100,1214 7.6.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 7.629,9 7.6.2018. Internet ETH 606,40 7.6.2018. Izvor: www.cex.io

