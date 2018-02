Vrednost kriptovaluta na dan 9.2.2018.

Evropska centralna banka (ECB) označila je bitcoin kao pretnju finansijskoj stabilnosti usred zabrana kriptovaluta na globalnom nivou. Yves Mersch, član Izvršnog odbora ECB, opisao je bitcoin kao “spor i skup” pošto je upozorio da ECB deli mišljenje sa šefom Banke za međunarodna poravnanja. Šef uprave Banke za međunarodna poravnanja, Agustin Carstens, izjavio je da su kriptovalute “kombinacija mehura, Poncijeve prevare i ekološke katastrofe.” Mersch je priznao svoje brige oko bitcoin-a, i za Bloomberg je rekao: “U ECB smo u potpunosti u skladu sa Carstens-ovim stavovima i imamo slične brige.” Govoreći na zvaničnom Forumu monetarnih i finansijskih institucija u Londonu, Mersch je zatražio “globalne odgovore” na situaciju sa kriptovalutama. Rekao je da bitcoin nije dobra zamena za ono što finansijski svet već koristi i upozorava da je digitalni novčić “daleko inferiorniji od postojećih opcija plaćanja”. Obrade bitcoin transakcija mogu potrajati i do nekoliko sati. Mersch je rekao: “Sa ovim brzinama, ako ste kupili buket lala bitcoin-om, one će možda uvenuti do trenutka kada je transakcija potvrđena.” Dodao je: “Virtuelne valute nisu novac, niti će biti u doglednoj budućnosti. Ali samo zato što početna euforija i prašina postepeno nestaju, to ne znači da je inovacija nije dobra”, piše Express. Kako ova situacija utiče na vrednosti vidimo iz dana u dan pa je tako prekjuče bitcoin otvorio sa 6.338,2 dolara, a juče je njegova vrednost na otvaranju bila 8.074,8 dolara. Danas je bitcoin otvorio vrednošću od 8.522,4 dolara.

Sreda je bila važna za sve kriptovalute prema CoinMarketCap-u. Bitcoin je skočio 13 procenata u roku od 24 sata i dostigao 8.059 dolara sa tržišnom kapitalizacijom od 135,8 milijardi dolara. Ethereum, koji je i dalje drugi po veličini na tržištu, skočio je 12,62 odsto na cenu od 810,37 dolara sa tržišnom kapitalizacijom od 79 milijardi dolara. Najbolja kriptovaluta u toku dana bio je ethos, sa porastom od 45,7 posto kako bi dostigao vrednost od 4,21 dolara i tržišnu kapitalizaciju od 318 miliona dolara, piše Inverse. Ethereum, je prekjuče otvorio sa 597,93 dolara, a juče je ta vrednost bila 814,95 dolara. Danas je otvorio vrednošću od 850,07 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,6904 9.2.2018. Švajcarska CHF 103,2450 9.2.2018. SAD USD 96,8506 9.2.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 8.522,4 9.2.2018. Internet ETH 850,07 9.2.2018. Izvor: www.cex.io

