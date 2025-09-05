Vreme je da se oprostimo od MP3 formata?

Kada pomislite na audio fajlove, prva asocijacija vam je verovatno MP3.

Zašto je MP3 zastareo i koji su formati spremni da ga zamene

Ovaj format je toliko popularan da su čitave generacije uređaja nosile naziv „MP3 plejeri“. Ipak, bez obzira na njegovu popularnost, vreme je da MP3 ode u penziju.

Šta je MP3 činilo posebnim?

Kada se pojavio, MP3 je bio revolucionaran jer je omogućavao znatno manju veličinu fajlova u poređenju s tadašnjim alternativama, poput WAV-a. MP3 je mogao zauzimati i deset puta manje prostora, što je u eri sporog interneta i malih hard diskova bilo od ogromne važnosti.

U to vreme, kada je 100 GB prostora bilo luksuz, MP3 je bio savršen kompromis.

Ali danas…

Situacija se potpuno promenila. Čak i budžetski telefoni danas imaju stotine gigabajta prostora, dok neki modeli dolaze i sa 1 TB memorije. Uskoro nas očekuju uređaji sa 2 TB prostora. Drugim rečima, štednja u megabajtima više nije prioritet.

MP3 više nije najbolji ni u čemu

Napredak u tehnologiji omogućio je razvoj naprednijih audio kodiranja koja nude bolji kvalitet zvuka uz manju potrošnju podataka. Ovo je naročito važno za striming servise.

Da li oni koriste MP3? Ne.

Striming servisi poput YouTube-a, Spotify-a i Apple Music-a koriste modernije formate poput AAC-a (Advanced Audio Codec), koji pruža bolji kvalitet pri manjoj veličini fajla. Osim AAC-a, koriste se i još napredniji formati poput Vorbis-a, OPUS-a i FLAC-a.

A šta je sa čuvanjem muzike?

Ni tu MP3 nije prvi izbor. Pošto koristi lossy kompresiju (gubitak podataka prilikom smanjivanja fajla), on nije idealan za arhiviranje. FLAC je u tom pogledu bolja opcija – koristi lossless kompresiju, što znači da zadržava sve informacije iz originalnog zapisa, iako zauzima više prostora.

S obzirom na to koliko je danas skladišni prostor jeftin i dostupan, da li zaista ima smisla štedeti nekoliko megabajta po pesmi?

Šta još ide u korist MP3 formata?

Jedino što MP3 još ima je široka podrška – gotovo svaki uređaj napravljen u poslednjih 25 godina može da ga reprodukuje. Međutim, formati poput AAC i FLAC su danas gotovo jednako podržani.

Zaključak

MP3 je imao svoju zlatnu eru, ali tehnološki je prevaziđen. AAC je efikasniji, FLAC je kvalitetniji, a svi moderni uređaji ih podržavaju. Vreme je da prestanemo da koristimo MP3 kao „podrazumevani“ format za muziku i napravimo mesta za savremenije opcije.

MP3 je služio svoj svrsi – ali budućnost zvuči bolje.

Izvor: Howtogeek