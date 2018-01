Vreme je za iPhone bioskop

Ljubitelji filma već dobro znaju da to što je neki reditelj najavio da se povlači iz sveta kinematografije, ne mora da znači da će se to nužno i dogoditi. Tako je Steven Soderbergh najavio svoje povlačenje još 2013. godine, te od tada snimio Logan Lucky, The Knick i Mosaic, a sada se još jednom vratio sa horor filmom Unsane. Zbog toga se čini da je za povratak iz penzije dovoljno da se pojavi neka nova tehnologija, te ideja za film koja istu uključuje, a ovoga puta su to različiti iPhone uređaji.

Radnja novog filma prati glavnu junakinju, koju proganja digitalni obožavalac, a pokušaji da zaštitu potraži od organa reda dovedu do toga da završi u instituciji za one sa mentalnim poteškoćama. Pored zapleta, zanimljiv je i podatak da je ceo film snimljen iPhone-om, koji je Soderbergh nazvao „budućnošću kinematografije“. U jednom intervjuu on tvrdi da svaki gledalac koji ne bude upoznat sa načinom na koji je film snimljen, neće moći ni da pretpostavi da je tokom procesa korišćen samo telefon, te time podupire teoriju u vezi sa mestom koje je ovoj tehnologiji namenio u svetu filma.

Po onome što može da se vidi u trejleru, Unsane ima posebnu estetiku, te pomalo odaje utisak drugačijeg kvaliteta u odnosu na onaj koji omogućava filmska kamera. Tako su scene, te fotografija, u skladu sa pretpostavljenim mentalnim stanjem glavne glumice, a Soderbergh je ponosan kako na vizuelni kvalitet filma, tako i na lakoću sa kojom je ovaj snimljen.

Unsane bi u bioskope trebalo da stigne 23. marta, te će tom prilikom gledaoci sami moći da prosude ima li u svetu filma mesta za iPhone kameru.

