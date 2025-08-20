Vrhovni sud – ograničavanje starosti na društvenim mrežama u SAD

Vrhovni sud će dozvoliti da zakon Misisipija o proveri starosti na društvenim mrežama stupi na snagu dok se slučaj raspravlja na sudu. U nepotpisanoj presudi u četvrtak, sud je odbio da blokira zakon nakon hitne peticije trgovinskog udruženja NetChoice. Nalog ne nudi objašnjenje, ali je u saglasnom mišljenju sudija Bret Kavano napisao da je zakon „verovatno neustavan“ — ali da NetChoice nije „dovoljno pokazao“ rizik od štete.

Zakon, HB 1126, zahteva od platformi društvenih medija da provere starost osobe koja kreira nalog, dok blokiraju korisnike mlađe od 18 godina, osim ako nemaju dozvolu roditelja. Takođe navodi da sajtovi društvenih medija moraju zaštititi maloletne korisnike od „štetnog materijala“ — kao što su seksualni sadržaj i materijal vezan za samopovređivanje — kao i da ograniče prikupljanje podataka.

NetChoice, koji podržavaju tehnološki giganti poput Meta, Google, Amazon, Reddit i Discord, tvrdi da zakoni o verifikaciji starosti za društvene mreže opšte namene krše Prvi amandman. Iako je trgovinska asocijacija prošle godine dobila sudsku zabranu za blokiranje zakona, Apelacioni sud Petog okruga ju je ukinuo u aprilu, dozvolivši da zakon stupi na snagu. Međutim, kako je sudija Kavano primetio, brojni okružni sudovi su blokirali slične zakone u drugim državama.

„Da budem jasan, NetChoice je, po mom mišljenju, pokazao da će verovatno uspeti po suštini — naime, da bi sprovođenje zakona Misisipija verovatno kršilo prava njegovih članova zagarantovana Prvim amandmanom.“

Uprkos ovom neuspehu, NetChoice je i dalje uveren da će pobediti. „Iako smo razočarani odlukom Suda, saglasnost sudije Kavanoa jasno pokazuje da će NetChoice na kraju uspeti da odbrani Prvi amandman — ne samo u ovom slučaju već i u svim NetChoice tužbama za identifikaciju govora“, rekao je u saopštenju Pol Task, kodirektor Centra za parnice NetChoice. „Ovo je samo nesrećno proceduralno kašnjenje.“

Odluka dolazi u trenutku kada zakonodavci širom SAD — i širom sveta — promovišu obaveze za proveru starosti osmišljene da zaštite decu od štetnog sadržaja na internetu. U junu je Vrhovni sud potvrdio zakon Teksasa koji zahteva od korisnika da provere svoje godine pre nego što pristupe pornografskim sajtovima, otvarajući put stupanju na snagu sličnih zakona — ali posebno za platforme fokusirane na sadržaj za odrasle. U međuvremenu, Velika Britanija je počela da sprovodi širi zahtev za ograničavanje starosti na mreži, koji traži od korisnika da provere svoje godine pomoću vladine lične karte, skeniranja lica ili unošenjem podataka o kreditnoj kartici na određenim veb stranicama.

Izvor: TheVerge