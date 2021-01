Vybe Together, app za promociju “underground” žurki uklonjen sa App Store-a

iOS aplikacija Vybe Together koja promoviše privatne žurke tokom COVID-19 pandemije, uklonjena je sa Apple App Store-a, a njen nalog na TikTok-u je blokiran. Aplikacija se reklamirala kao mesto za organizovanje i prijavu na „underground“ žurke, upotrebom tagline-a „Get your rebel on. Get your party on.“

Uklonjen zbog korone?

Organizatori su morali lično da dozvole pristup svakoj osobi koja bi se prijavila, a oni koji su prihvaćeni dobijali su adresu žurke dva sata pre njenog početka. S obzirom da su u SAD-u na snazi restrikcije vezane za okupljanje, ovakve žurke su trenutno ilegalne.

Jedan od autora aplikacije naveo je da je ona imala nekoliko hiljada korisnika, kao i da je još nekoliko hiljada zatražilo pristup aplikaciji, od trenutka kada su na TikTok počeli da se kače video snimci. On je naveo da je ideja aplikacije bila da promoviše mala okupljanja, a ne velike žurke. Uglavom, Vybe Together, je uspeo da bude „ispod radara“ u široj javnosti sve dok Taylor Lorenz, reportekrka The New York Times-a nije objavila kritički tweet u vezi ove aplikacije.

Iako su nakon toga u FAQ-u aplikacije pomenuta upozorenja da žurke mogu da utiču na širenje korona virusa, to nije uklonilo odgovornost autora aplikacije. Ipak, pitanje je koliko je ta aplikacija zaista „opasna“ i koliko je uticala na širenje korona virusa, s obzirom da nije bila previše popularna. Naime, njena Instagram stranica imala je manje od 1000 pratilaca, dok je na TikToku njene video snimke pratilo tek 139 korisnika u trenutku kada je uklonjena. Inače, ova aplikacije je ranije bila distribuirana pod imenom Trendies, ali ni ona nije imala veliki broj pratilaca.

